"Легенды ночи" зажгли в Баку: US Legend Cars, финал картинга и дрифт-шоу на одной трассе - ОБНОВЛЕНО/ФОТО/ВИДЕО

В Баку в третий раз состоялись захватывающие автомобильные гонки US Legend Cars.

Как сообщает İdman.biz, мероприятие под названием «Легенды ночи» (Legends of The Night), состоявшееся на Площади Государственного флага, было организовано Автомобильной федерацией Азербайджана (AAF) и Операционной компанией Baku City Circuit.

На специально подготовленной трассе 12 профессиональных пилотов соревновались на компактных автомобилях, сочетающих классический дизайн с передовыми технологиями. Ночная гонка подарила зрителям яркое и динамичное зрелище.

По итогам 25 кругов напряженной борьбы победителем стал Адиль Ахундов, второе место занял Фарид Гулиев, а третьим финишировал Эльвин Худавердиев.

В рамках мероприятия также состоялся финал чемпионата по картингу среди юных пилотов.

Это уникальное событие было организовано для юных энтузиастов картинга в возрасте от 12 до 15 лет. В период с 12 по 16 июля на площадке Baku City Karting прошли тест-драйвы, по итогам которых были отобраны 20 лучших пилотов.

18 июля на специально построенной трассе у Площади Государственного флага прошли свободные заезды и квалификация. Это позволило юным гонщикам почувствовать атмосферу настоящих соревнований. 10 лучших юных гонщиков вышли в финал.

Кульминацией стала финальная гонка, прошедшая 19 июля и состоявшая из 15 кругов. Юные таланты сразились в захватывающей и напряженной борьбе. Победу одержал Теймур Рагимов. Второе и третье места на пьедестале почета заняли Рафик Казымлы и Омар Шахмурадлы соответственно. Все призеры были награждены кубками и памятными призами.

В рамках увлекательного вечера для гостей мероприятия были организованы дрифт-шоу, Stunt Show с экстремальными трюками на автомобилях и мотоциклах, а также мотошоу, подарившие зрителям яркие эмоции, адреналин и незабываемые впечатления.

Хедлайнерами шоу стали британский автокаскадер Терри Грант, на счету которого более 20 мировых рекордов, его напарник мотокаскадер Ли Бауэрс — многократный чемпион Великобритании по фристайлу, а также Нэйл Ганн — профессиональный дрифт-пилот из Ирландии.

Мероприятие превратилось в настоящий праздник автоспорта под открытым небом.

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В Баку на Площади Государственного флага проходят ночные автогонки Legends of the Night, организованные Азербайджанской автомобильной федерацией (AAF) и операционной компанией Baku City Circuit.

Как передает İdman.biz, основные гонки стартовали 18 июля и продлились до вечера 19 июля, привлекая внимание любителей скорости, дрифта и экстрима.

В соревнованиях участвовали 12 профессиональных пилотов, которые боролись за победу на компактных автомобилях с классическим дизайном и современными технологиями, преодолевая дистанцию из 25 кругов.

В рамках турнира прошли также картинговые гонки с участием юных спортсменов в возрасте 12–15 лет, а также захватывающие дрифт- и трюковые шоу с участием автомобилей и мотоциклов. Главными звездами шоу стали британский автокаскадер Терри Грант, чемпион Великобритании по мотофристайлу Ли Бауэрс и ирландский дрифт-пилот Нейл Ган.

Победителей соревнований наградили министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов и президент AAF Анар Алекперов.

Пьедестал почета:

Теймур Рагимов

Рафик Казымлы

Омар Шахмурадлы

Заметим, что соревнования в рамках Legends of the Night продолжаются.

İdman.biz