İDMAN.BİZ ИЗ ГЕРМАНИИ: Два финала гимнасток, тхэквондисты начинают: ждем новых медалей Азербайджана на Универсиаде

В Рейнско-Рурском регионе Германии продолжается Всемирная Универсиада.

Как передает корреспондент İdman.biz из Германии, сегодня команда Азербайджана выступит в соревнованиях по художественной гимнастике, тхэквондо, теннису, настольному теннису и плаванию.

В состязаниях групп сегодня состоятся два финала. Команда в составе Ляман Алимурадовой, Гюллю Агаларзаде, Дарьи Сорокиной, Камиллы Алиевой и Елизаветы Лузан, одержавшая накануне победу в многоборье, претендует еще на две награды. Гимнастки выступят с пятью лентами, а также с тремя мячами и двумя обручами.

В борьбу вступают тхэквондисты. Сегодня на даянг выйдут Хыдыр Мамедов (54 кг), Васиф Гаджиев (68 кг), Салима Гулиева (46 кг) и Лейла Баширова (57 кг).

В настольном теннисе начинаются личные соревнования. Нигяр Махмудова, Сабина Мамедова, Земфира Микаилова, Амин Оруджзаде, Нихад Самедзаде и Турал Мирзоев проведут первые встречи.

Теннисист Кянан Гасымов проведет матч второго круга Кянан Гасымов против Тревора Джозефа Свайды (США). А затем вместе с Эльвином Гашимовым сыграет в парном разряде против французов Уильяма Джучи и Робинсона Ле Меура.

В плавании Рамиль Велизаде и Абдурахман Рустамов выступят на дистанции 200 метров баттерфляем, а Саид Гамидов поплывет 200 метров на спине.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz