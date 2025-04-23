Арзу Гусейнова: "Как спортивная страна, мы ставим перед собой самые высокие цели"

«Как спортивная страна, мы ставим перед собой самые высокие цели».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила национальный пресс-секретарь Baku City Circuit Operating Company Арзу Гусейнова на первой пресс-конференции, посвященной III Играм СНГ.

Она отметила, что ожидания от наших спортсменов на предстоящих соревнованиях высоки:

«Если не ошибаюсь, сборная Азербайджана вернулась со вторых Игр СНГ с более чем 60 медалями. Это достаточно хороший показатель. Думаю, в этом году наши результаты также будут довольно высокими».

Отметим, что на Играх, которые пройдут по 23 видам спорта, ожидается участие около 5550 участников.

Айтадж Сахяд

İdman.biz