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Места проведения и расписание Игр СНГ - ФОТО

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23 Апреля 2025 12:12
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Места проведения и расписание Игр СНГ - ФОТО

Объявлены места проведения и расписание III Игр СНГ, которые пройдут в Азербайджане.

İdman.biz сообщает, что соревнования стартуют 28 сентября.

Игры пройдут на 12 спортивных объектах. Соревнования завершатся 8 октября.

Городской стадион Гянджи
28 сентября — Церемония открытия
8 октября — Церемония закрытия

Дворец спорта Гянджи
28 сентября — 1 октября — Стрельба
28 сентября — 2 октября — Плавание
1–7 октября — Фехтование
28 сентября — 6 октября — Волейбол

Олимпийский центр «Кюр», город Мингячевир
3–6 октября — Академическая гребля
3–6 октября — Каноэ
4–6 октября — Каратэ
27–30 сентября — Тхэквондо

Олимпийский спортивный комплекс Гянджи
2–4 октября — Борьба

Баскетбольная площадка Гянджи
4–6 октября — Баскетбол 3x3

Олимпийский спортивный комплекс Гёйгёля
3-7 октября - Дзюдо
27-29 сентября - Самбо

Олимпийский спортивный комплекс Шеки
30 сентября - 3 октября - Батутная гимнастика
5-8 октября - Художественная гимнастика

Габалинский стрелковый центр
2-6 октября - Стендовая стрельба

Габалинский Олимпийский спортивный комплекс
2-7 октября - Бадминтон
26-30 сентября - Настольный теннис

Городской стадион Ханкенди
1-5 октября - Стрельба из лука

Евлахский Олимпийский спортивный комплекс
28 сентября - 5 октября - Бокс

Габалинский городской стадион
27 сентября - 6 октября - Футбол (U-16)

Шекинский городской стадион
27 сентября - 7 октября - Човкен

Отметим что в Играх ожидается участие 5550 участников в 23 видах спорта.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

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