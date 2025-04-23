Места проведения и расписание Игр СНГ - ФОТО

Объявлены места проведения и расписание III Игр СНГ, которые пройдут в Азербайджане.
İdman.biz сообщает, что соревнования стартуют 28 сентября.
Игры пройдут на 12 спортивных объектах. Соревнования завершатся 8 октября.
Городской стадион Гянджи
28 сентября — Церемония открытия
8 октября — Церемония закрытия
Дворец спорта Гянджи
28 сентября — 1 октября — Стрельба
28 сентября — 2 октября — Плавание
1–7 октября — Фехтование
28 сентября — 6 октября — Волейбол
Олимпийский центр «Кюр», город Мингячевир
3–6 октября — Академическая гребля
3–6 октября — Каноэ
4–6 октября — Каратэ
27–30 сентября — Тхэквондо
Олимпийский спортивный комплекс Гянджи
2–4 октября — Борьба
Баскетбольная площадка Гянджи
4–6 октября — Баскетбол 3x3
Олимпийский спортивный комплекс Гёйгёля
3-7 октября - Дзюдо
27-29 сентября - Самбо
Олимпийский спортивный комплекс Шеки
30 сентября - 3 октября - Батутная гимнастика
5-8 октября - Художественная гимнастика
Габалинский стрелковый центр
2-6 октября - Стендовая стрельба
Габалинский Олимпийский спортивный комплекс
2-7 октября - Бадминтон
26-30 сентября - Настольный теннис
Городской стадион Ханкенди
1-5 октября - Стрельба из лука
Евлахский Олимпийский спортивный комплекс
28 сентября - 5 октября - Бокс
Габалинский городской стадион
27 сентября - 6 октября - Футбол (U-16)
Шекинский городской стадион
27 сентября - 7 октября - Човкен
Отметим что в Играх ожидается участие 5550 участников в 23 видах спорта.
Вугар Хейруллаев
İdman.biz