Арзу Гусейнова: "Проделанная нами работа всегда соответствовала мировым стандартам"

«Мы хорошо провели все мероприятия в нашей стране».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила национальный пресс-секретарь Baku City Circuit Operating Company Арзу Гусейнова на первой пресс-конференции, посвященной III Играм СНГ.

Она отметила, что наша страна принимала различные международные мероприятия:

«Проделанная нами работа всегда соответствовала мировым стандартам. Что касается медалей, то мы будем работать так, чтобы не было недовольства».

Отметим, что церемонии открытия и закрытия Игр пройдут на городском стадионе Гянджи. Соревнования пройдут по 23 видам спорта на 12 спортивных объектах. Ожидается, что в Играх примут участие около 5550 человек. Помимо стран СНГ на мероприятие будут приглашены и другие страны. Аккредитация СМИ начнется в мае.

Айтадж Сахяд

İdman.biz