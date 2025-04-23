23 Апреля 2025
RU

Арзу Гусейнова: "Проделанная нами работа всегда соответствовала мировым стандартам"

Другие
Новости
23 Апреля 2025 11:17
14
Арзу Гусейнова: "Проделанная нами работа всегда соответствовала мировым стандартам"

«Мы хорошо провели все мероприятия в нашей стране».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила национальный пресс-секретарь Baku City Circuit Operating Company Арзу Гусейнова на первой пресс-конференции, посвященной III Играм СНГ.

Она отметила, что наша страна принимала различные международные мероприятия:

«Проделанная нами работа всегда соответствовала мировым стандартам. Что касается медалей, то мы будем работать так, чтобы не было недовольства».

Отметим, что церемонии открытия и закрытия Игр пройдут на городском стадионе Гянджи. Соревнования пройдут по 23 видам спорта на 12 спортивных объектах. Ожидается, что в Играх примут участие около 5550 человек. Помимо стран СНГ на мероприятие будут приглашены и другие страны. Аккредитация СМИ начнется в мае.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Армения пока не предоставила информацию об участии в Играх СНГ, которые пройдут в Азербайджане
11:21
Другие

Армения пока не предоставила информацию об участии в Играх СНГ, которые пройдут в Азербайджане

Она сообщила, что приглашения выдаются в соответствии с правилами международных мероприятий
Около 3000 волонтеров на Играх СНГ
11:10
Другие

Около 3000 волонтеров на Играх СНГ

В регионах проводятся встречи с молодежью
Объявлено количество участников и девиз III Игр стран СНГ, которые пройдут в Азербайджане - ФОТО
10:52
Другие

Объявлено количество участников и девиз III Игр стран СНГ, которые пройдут в Азербайджане - ФОТО

Игры пройдут в семи регионах Азербайджана - Гяндже, Габале, Шеки, Евлахе, Ханкенди, Гёйгёле и Мингячевире
Маскоты Игр СНГ
10:49
Другие

Маскоты Игр СНГ

Игры пройдут с 28 сентября по 8 октября
Начал функционировать официальный сайт III Игр стран СНГ
10:44
Другие

Начал функционировать официальный сайт III Игр стран СНГ

Об этом было объявлено на первой пресс-конференции
Названы самые богатые спортсмены во все времена
22 Апреля 19:34
Другие

Названы самые богатые спортсмены во все времена

Рейтинг учитывает все доходы спортсменов, а также инфляцию

Самое читаемое

Новый король в Лиге чемпионов и безумная концовка в Ла Лиге. Главные интриги футбольной весны
21 Апреля 14:31
Мировой футбол

Новый король в Лиге чемпионов и безумная концовка в Ла Лиге. Главные интриги футбольной весны

Впереди ключевые матчи сезона
Новая европейская вершина азербайджанских акробатов
21 Апреля 13:14
Гимнастика

Новая европейская вершина азербайджанских акробатов

Яркой иллюстрацией этого стал чемпионат континента в Люксембурге, где наши гимнасты завоевали одну золотую, четыре серебряные и три бронзовые награды
Невероятная победа Узбекистана в Кубке Азии: триумф в финале вдевятером
21 Апреля 02:06
Мировой футбол

Невероятная победа Узбекистана в Кубке Азии: триумф в финале вдевятером

Оказавшись в численном меньшинстве, узбеки не только не пропустили, но и дважды забили
Обнародованы переговоры судей, после которых "Барселона" забила победный гол
20 Апреля 15:50
Мировой футбол

Обнародованы переговоры судей, после которых "Барселона" забила победный гол

Судья Марио Мелеро Лопес не увидел фола на Ольмо, но VAR настоял на пересмотре момента.