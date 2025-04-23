Арзу Гусейнова: "Проделанная нами работа всегда соответствовала мировым стандартам"

«Мы хорошо провели все мероприятия в нашей стране».
Как сообщает İdman.biz, об этом заявила национальный пресс-секретарь Baku City Circuit Operating Company Арзу Гусейнова на первой пресс-конференции, посвященной III Играм СНГ.
Она отметила, что наша страна принимала различные международные мероприятия:
«Проделанная нами работа всегда соответствовала мировым стандартам. Что касается медалей, то мы будем работать так, чтобы не было недовольства».
Отметим, что церемонии открытия и закрытия Игр пройдут на городском стадионе Гянджи. Соревнования пройдут по 23 видам спорта на 12 спортивных объектах. Ожидается, что в Играх примут участие около 5550 человек. Помимо стран СНГ на мероприятие будут приглашены и другие страны. Аккредитация СМИ начнется в мае.
Айтадж Сахяд
İdman.biz