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Названы самые богатые спортсмены во все времена

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22 Апреля 2025 19:34
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Названы самые богатые спортсмены во все времена

Портал Sportico составил рейтинг десяти самых высокооплачиваемых спортсменов всех времён, учитывая не только зарплаты, но и доходы от рекламы, бизнеса, мерчендайза и других источников.

Как передает İdman.biz, в списке лидирует легенда баскетбола Майкл Джордан, чьи совокупные доходы оцениваются в 3,75 миллиарда долларов.

Второе место занял гольфист Тайгер Вудс (2,66 млрд долларов), а на третьей строчке — Криштиану Роналду (1,92 млрд). Среди футболистов в топ-10 также оказались Лионель Месси (1,28 млрд) и Дэвид Бекхэм (1,26 млрд).

В десятку вошли:

1. Майкл Джордан (баскетбол) — 3,75 млрд
2. Тайгер Вудс (гольф) — 2,66 млрд
3. Криштиану Роналду (футбол) — 1,92 млрд
4. Арнольд Палмер (гольф) — 1,5 млрд
5. Джек Никлаус (гольф) — 1,38 млрд
6. Леброн Джеймс (баскетбол) — 1,7 млрд
7. Лионель Месси (футбол) — 1,28 млрд
8. Дэвид Бекхэм (футбол) — 1,26 млрд
9. Роджер Федерер (теннис) — 1,09 млрд
10. Флойд Мейвезер (бокс) — 1,48 млрд

Рейтинг подтверждает: баскетбол, гольф и футбол остаются лидерами по уровню доходов среди мировых видов спорта, а Майкл Джордан продолжает быть недосягаемым эталоном спортивного заработка.

İdman.biz

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