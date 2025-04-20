Любовь в игре и за ее пределами: иностранные спортсмены создавшие семье с азербайджанцами - ФОТО

В современном спортивном мире, где границы между странами становятся все более прозрачными, не редкость, когда спортсмены находят свою любовь за пределами родной страны.
Как передает İdman.biz, Азербайджан, с его богатой культурой и традициями, стал домом для многих международных союзов в спортивной среде.
Давайте рассмотрим некоторые международные "спортивные" супружеские пары возникшие в Азербайджане.
Футбол соединяет сердца: камерунский нападающий футбольного клуба "Шамахы" (ранее "Кешля") Анатоль Абанг связал свою судьбу с азербайджанкой Аделией Гаджиевой. Их свадебные торжества прошли как в Баку, так и на родине спортсмена в Камеруне, символически объединив две разные культуры.
На фото Анатоль Абанг и Аделия Гаджиева
В мире боевых искусств также формируются крепкие союзы. Кубинский боксер, серебряный призер Олимпийских игры 2024 года Альфонсо Домингес, нашел свое счастье с азербайджанкой по имени Нигяр.
На фото Альфонсо Домингес и Нигяр
Особого внимания заслуживает союз азербайджанской гимнастки, мастера спорта международного класса Зейнаб Джавадлы и Шейха Саида Аль-Мактума, племянника эмира Дубая. Но к сожалению этот брак продлился недолго, пара со скандалом рассталась.
На фото Зейнаб Джавадлы и Шейх Саид Аль-Мактум
Дзюдоистка украинского происхождения Ирина Киндзерская, завоевавшая бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио, обрела семейное счастье с азербайджанцем Гамидом Алиевым.
На фото Ирина Киндзерская и Гамид Алиев
А болгарский тяжелоатлет Валентин Христов, двукратный чемпион Европы, также выбрал спутницу жизни из Азербайджана.
Иранский волейболист Поурья Язданпанах уже более 15 лет живет в Азербайджане, где создал семью и воспитывает двоих детей.
Баскетболистка Татьяна Денискина, проживающая в Баку с начала 2000-х, замужем за азербайджанским тренером по дзюдо Руфатом Исмайловым, а их дочь Ангелина продолжает спортивные традиции семьи, выступая за сборную Азербайджана по баскетболу.
На фото Татьяна Денискина и Руфат Исмайлов вместе детьми
Казахстанская тяжелоатлетка Анастасия Швабауэр, чемпионка мира среди молодежи, после замужества с азербайджанцем Ибрагимли получила возможность представлять Азербайджан на международных соревнованиях.
Затем она была уличена в применении допинга и отбыла четырехлетнюю дисквалификацию. После перерыва вернулась в большой спорт и в настоящее время выступает под фамилией Мум.
Защищая цвета Азербайджана, тогда еще Анастасия Ибрагимли в 2015 году стала чемпионкой Европы среди девушек до 23 лет, а в 2017-м выиграла в Баку золото Игр исламской солидарности.
Примечательна история двукратной чемпионки Паралимпийских Игр Ламии Велиевой, связавшей свою судьбу со спортсменом из ЮАР Тембо Монаренгом.
На фото Ламия Велиева и Тембо Монаренгом
А действующий чемпион Азербайджана по шахматам Рауф Мамедов женат на украинской шахматистке Наталье Буксе.
На фото Рауф Мамедов и Наталья Буксе
Эти международные союзы не только обогащают культурное разнообразие страны, но и способствуют развитию спорта, объединяя лучшие спортивные традиции разных стран в единое целое.
İdman.biz