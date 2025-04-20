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Любовь в игре и за ее пределами: иностранные спортсмены создавшие семье с азербайджанцами - ФОТО

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20 Апреля 2025 10:25
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Любовь в игре и за ее пределами: иностранные спортсмены создавшие семье с азербайджанцами - ФОТО

В современном спортивном мире, где границы между странами становятся все более прозрачными, не редкость, когда спортсмены находят свою любовь за пределами родной страны.

Как передает İdman.biz, Азербайджан, с его богатой культурой и традициями, стал домом для многих международных союзов в спортивной среде.

Давайте рассмотрим некоторые международные "спортивные" супружеские пары возникшие в Азербайджане.

Футбол соединяет сердца: камерунский нападающий футбольного клуба "Шамахы" (ранее "Кешля") Анатоль Абанг связал свою судьбу с азербайджанкой Аделией Гаджиевой. Их свадебные торжества прошли как в Баку, так и на родине спортсмена в Камеруне, символически объединив две разные культуры.

На фото Анатоль Абанг и Аделия Гаджиева

В мире боевых искусств также формируются крепкие союзы. Кубинский боксер, серебряный призер Олимпийских игры 2024 года Альфонсо Домингес, нашел свое счастье с азербайджанкой по имени Нигяр.

На фото Альфонсо Домингес и Нигяр

Особого внимания заслуживает союз азербайджанской гимнастки, мастера спорта международного класса Зейнаб Джавадлы и Шейха Саида Аль-Мактума, племянника эмира Дубая. Но к сожалению этот брак продлился недолго, пара со скандалом рассталась.

На фото Зейнаб Джавадлы и Шейх Саид Аль-Мактум

Дзюдоистка украинского происхождения Ирина Киндзерская, завоевавшая бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио, обрела семейное счастье с азербайджанцем Гамидом Алиевым.

На фото Ирина Киндзерская и Гамид Алиев

А болгарский тяжелоатлет Валентин Христов, двукратный чемпион Европы, также выбрал спутницу жизни из Азербайджана.

Иранский волейболист Поурья Язданпанах уже более 15 лет живет в Азербайджане, где создал семью и воспитывает двоих детей.

Баскетболистка Татьяна Денискина, проживающая в Баку с начала 2000-х, замужем за азербайджанским тренером по дзюдо Руфатом Исмайловым, а их дочь Ангелина продолжает спортивные традиции семьи, выступая за сборную Азербайджана по баскетболу.

На фото Татьяна Денискина и Руфат Исмайлов вместе детьми

Казахстанская тяжелоатлетка Анастасия Швабауэр, чемпионка мира среди молодежи, после замужества с азербайджанцем Ибрагимли получила возможность представлять Азербайджан на международных соревнованиях.

Затем она была уличена в применении допинга и отбыла четырехлетнюю дисквалификацию. После перерыва вернулась в большой спорт и в настоящее время выступает под фамилией Мум.

Защищая цвета Азербайджана, тогда еще Анастасия Ибрагимли в 2015 году стала чемпионкой Европы среди девушек до 23 лет, а в 2017-м выиграла в Баку золото Игр исламской солидарности.

Примечательна история двукратной чемпионки Паралимпийских Игр Ламии Велиевой, связавшей свою судьбу со спортсменом из ЮАР Тембо Монаренгом.

На фото Ламия Велиева и Тембо Монаренгом

А действующий чемпион Азербайджана по шахматам Рауф Мамедов женат на украинской шахматистке Наталье Буксе.

На фото Рауф Мамедов и Наталья Буксе

Эти международные союзы не только обогащают культурное разнообразие страны, но и способствуют развитию спорта, объединяя лучшие спортивные традиции разных стран в единое целое.

İdman.biz

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