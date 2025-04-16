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Скидан сохраняет место в мировой десятке

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16 Апреля 2025 17:26
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Скидан сохраняет место в мировой десятке

Метательница молота Анна Скидан сохраняет девятое место в рейтинге Мировой атлетики.

Как сообщает İdman.biz, спортсменка сборной Азербайджана, четырежды выступавшая на Олимпиаде, имеет 1274 очка. У Скидан получили отражение четыре результата за прошлый год - это Летние Игры (квалификация и финал) и турниры в Польше и Норвегии, где она занимала призовые места.

Лидирует в рейтинге олимпийская чемпионка Кемрин Роджерс (Канада), далее расположились американки Брук Андерсен и Аннет-Ннека Эчикунвоке.

İdman.biz

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