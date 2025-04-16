Надежда на завтра, вера в будущее - НОВАЯ ИСТОРИЯ НА ГИМНАЗИАДЕ

Прошедшие в Сербии Спортивные игры Гимназиады вошли в историю новыми рекордами азербайджанских спортсменов.

İdman.biz сообщает, что сборная школьников до 15 лет добилась лучшего результата в мультиспортивных соревнованиях в городе Златибор.

Да, мы редко участвовали в Играх большой командой в этой возрастной группе. У нас даже не было представителя на Гимназиаде 2023 года в Бразилии. Вот почему наш лучший результат был достигнут в прошлом году на Спортивных играх среди юношей до 18 лет, проходивших в Бахрейне. В Манаме наши спортсмены завоевали 77 медалей, в том числе 23 золотых, 26 серебряных и 28 бронзовых. По этому показателю наша команда заняла седьмое место на соревнованиях.

Медали и чемпионства каждый день

Хотя возраст участников и различался, наши результаты в Златиборе-2025 значительно улучшились. Здесь также наблюдался значительный рост числа стран. Если в Рио-де-Жанейро-2023 приехали команды из 44 стран, то в Сербии это число возросло до 56. Азербайджанские спортсмены вернулись домой с 85 медалями с соревнований, в которых приняли участие 191 спортсмен в следующих видах спорта: стрельба из лука, баскетбол 3х3, пляжный волейбол, бокс, шахматы, теннис, спортивная гимнастика, бадминтон, парабадминтон, плавание, параплавание, настольный теннис, тхэквондо, карате, дзюдо, борьба, фехтование и легкая атлетика.

Наша команда с первого дня была в группе лидеров. На старте семидневных соревнований наши спортсмены 11 раз поднялись на пьедестал почета. В дальнейшем наблюдалось увеличение количества медалей. 11 апреля наши спортсмены завоевали очередные награды. Команда, которая каждый день завоевывала медали разного достоинства, не смогла завоевать золотую медаль только 10 апреля. Из 85 завоеванных нами медалей 35 - золотые, 22 - серебряные и 28 - бронзовые. По сравнению с Играми в Бахрейне заметно увеличилось количество чемпионств. На этот раз наша команда завоевала 12 золотых медалей. Хотя число серебряных медалей уменьшилось (-2), количество бронзовых осталось неизменным. Это также стало результатом нашего более уверенного выступления в финалах.

Медали по дням

Дата Золото Серебро Бронза Всего 6 апреля 2 3 6 11 7 апреля 6 3 5 14 8 апреля 3 5 7 15 9 апреля 12 1 0 13 10 апреля 0 0 2 2 11 апреля 6 7 7 20 12 апреля 6 3 1 10 Всего 35 22 28 85

В золотых медалях - тхэквондо, в процентном соотношении - бокс

Что касается спорта, то больше всего медалей завоевали наши борцы. 25 из 30 спортсменов в трех командах поднялись на пьедестал. В процентном отношении преимущество у нашей боксерской команды. 21 из 22 наших боксеров завершили свое выступление наградами.

Больше всего золотых медалей нашей стране принесли тхэквондисты. Они поднимали азербайджанский флаг 13 раз, в том числе в боях и во время пхумсэ. Наши дзюдоисты, парабадминтонисты и фехтовальщики также завоевали золотые медали. Парапловцы и каратисты тоже сумели вернуться из Златибора с медалями.

Вид спорта Золото Серебро Бронза Всего Тхэквондо (кёруги) 10 3 3 16 Вольная борьба 2 3 5 10 Греко-римская борьба 3 2 4 9 Женская борьба 1 3 2 6 Парабадминтон 3 1 2 6 Тхэквондо (пумсэ) 3 0 0 3 Фехтование (сабля) 0 0 2 2 Параплавание 0 1 2 3 Фехтование (шпага) 1 0 0 1 Бокс 9 8 4 21 Каратэ 0 1 0 1 Дзюдо 3 0 4 7 Всего 35 22 28 85

Те, кто не отличился в Златиборе, и те, кто получил особые награды

Конечно, медали были завоеваны не во всех видах спорта. Наша команда по стрельбе из лука оказалась всего в шаге от бронзы. В матче за третье место она проиграла Турции. Хотя наши теннисисты были близки к тому, чтобы открыть свой медальный счет, китайцы в последний момент помешали им это сделать. Команды по баскетболу 3х3 вышли в четвертьфинал. Девушки в пляжном волейболе вошли в десятку лучших, а юноши заняли 11-е место. Шахматисты также вошли в десятку лучших. Хотя наши представители вышли в финал по плаванию, спортивной гимнастике и легкой атлетике, им не удалось завоевать наград. Бадминтонисты и теннисисты также не сумели отличиться в Златиборе.

Зато наш парапловец Гусейн Бабаев отличился в категории S1. Парабадминтонистка Аян Алиева удостоилась награды «Честная игра» в номинации «Самая тяжелая категория». Теннисист Сейхун Гасымзаде стал обладателем награды «Честная игра» в номинации «Самый молодой спортсмен».

Четвертое место в медальном списке, первое - среди мусульманских стран

На Играх, в которых приняли участие 56 стран, Азербайджан установил новый рекорд как по количеству наград, так и в медальном зачете. Наша команда заняла четвертое место. Нашу страну, занявшую седьмое место в рейтинге U-18, обошли только Китай, Украина и Бразилия. Наши спортсмены, завоевавшие 85 медалей, оставили позади такие страны, как Иран, Турция, Англия и США. Сборная Азербайджана заняла первое место среди мусульманских стран и второе - среди стран СНГ.

Список медалей (Топ-10)