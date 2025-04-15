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Фарид Гаибов встретился с отличившимися на Гимназиаде спортсменами - ФОТО

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15 Апреля 2025 21:41
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Фарид Гаибов встретился с отличившимися на Гимназиаде спортсменами - ФОТО

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился с азербайджанскими спортсменами, успешно выступившими на спортивных играх ISF U15 Гимназиаде, проходивших в Сербии.

Как сообщает İdman.biz, встреча состоялась в Азербайджанской академии спорта и молодежи. В мероприятии приняли участие не только спортсмены, но и их тренеры.

В начале встречи был показан видеоролик, отражающий выступления спортсменов на Играх. Затем Фарид Гаибов выступил с речью, поздравил спортсменов и подчеркнул, что завоёванные ими медали являются источником гордости для всей страны.

Во время встречи спортсмены и тренеры поделились своими впечатлениями от соревнований и поблагодарили за оказанное внимание и поддержку.

В завершение министр пожелал спортсменам успехов в дальнейшей карьере и выразил уверенность в том, что они достойно представят Азербайджан на международной арене.

Напомним, азербайджанские спортсмены на Гимназиаде в Сербии завоевали 85 медалей.

İdman.biz

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