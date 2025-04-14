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Стало известно, кто больше всех зарабатывает в профессиональном спорте

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14 Апреля 2025 02:04
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Стало известно, кто больше всех зарабатывает в профессиональном спорте

Игроки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) получают в среднем больше всех среди профессиональных спортсменов.

Как передает İdman.biz со ссылкой на Clutch Points, средний годовой доход баскетболистов составляет около 7 миллионов долларов.

Для сравнения, пилоты «Формулы-1» зарабатывают 4,1 млн долларов в год, игроки Национальной футбольной лиги (НФЛ) — 3,9 млн, футболисты — 3,2 млн, а гонщики NASCAR — около 1 миллиона долларов.

Заметим, что в ночь с 13 на 14 апреля завершается регулярный сезон НБА. Впереди — этапы плей-ин и плей-офф, которые определят нового чемпиона лиги.

İdman.biz

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