Азербайджанские спортсмены, завоевавшие 85 медалей, вернулись на родину - ФОТО

Сборная Азербайджана успешно выступила на Играх Гимназиады, проходивших в сербском городе Златибор, и вернулась на Родину, передает İdman.biz.

В Международном аэропорту Гейдара Алиева спортсменов встретили представители СМИ, болельщики и родные.

Азербайджан был представлен на соревнованиях 191 спортсменом в таких видах, как спортивная гимнастика, стрельба из лука, баскетбол 3x3, пляжный волейбол, бокс, шахматы, теннис, бадминтон, парабадминтон, плавание, параплавание, настольный теннис, тхэквондо, карате, дзюдо, борьба, фехтование и легкая атлетика.

Итог выступления — внушительные 85 медалей: 35 золотых, 12 серебряных и 28 бронзовых.

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