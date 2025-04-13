Азербайджан завершил Гимназиаду с 85 медалями - ФОТО

В сербском городе Златибор состоялась торжественная церемония закрытия международных спортивных игр ISF U15 Гимназиада.

Как сообщает İdman.biz, в соревнованиях, проходивших на протяжении десяти дней, приняли участие более 4000 спортсменов из более чем 50 стран.

Азербайджан на турнире был представлен 191 участником в 18 видах спорта, включая гимнастику, стрельбу из лука, 3x3 баскетбол, пляжный волейбол, бокс, шахматы, теннис, плавание, тхэквондо, каратэ, дзюдо, борьбу и лёгкую атлетику. По итогам соревнований наши спортсмены завоевали 85 медалей — 35 золотых, 12 серебряных и 28 бронзовых.

Церемония закрытия завершилась яркой художественной программой, в ходе которой участники выступили с танцевальными номерами и продемонстрировали творческий талант.

İdman.biz