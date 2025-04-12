В Баку начала работу Генассамблея Всемирной федерации футволея

В Баку начала работу I Генеральная ассамблея Всемирной федерации футволея (Footvolley Worldwide).

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Report, в мероприятии принимают участие президент Международной федерации футволея и Федерации футнета Азербайджана Вюсал Халилов, генеральный секретарь обеих организаций Афган Гамзаев, а также представители из Пакистана, Индии, Ирана, Молдовы, Турции, России, Кыргызстана, Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов.

Вюсал Халилов выразил надежду на поддержку в развитии этого вида спорта.

Затем представители стран-участниц поделились своими мнениями и предоставили информацию о предстоящих целях.

В ходе Генеральной ассамблеи будет представлена информация о работе, проделанной организацией в течение года, финансовый отчет, цели на календарный год, будут рассмотрены заявки новых членов, проведены выборы в Исполнительный комитет и другие структуры.

Отметим, что Генеральная ассамблея проводится впервые, и ее проведение планируется каждые пять лет.

İdman.biz