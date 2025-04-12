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Гимназиада: КАЛЕНДАРЬ последнего дня

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12 Апреля 2025 09:43
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Гимназиада: КАЛЕНДАРЬ последнего дня

Сегодня в Сербии завершатся спортивные игры Гимназиады ISF U15.

Как сообщает сотрудник İdman.biz, в последний - седьмой - день соревнований сборная Азербайджана будет представлена ​​в пяти видах спорта.

Наши команды по дзюдо, боксу, стрельбе из лука и настольному теннису будут стремиться увеличить количество завоеванных сборной медалей. Наши пляжные волейболисты постараются улучшить свои позиции.

Отметим, что церемония закрытия Игр состоится в 21:00.

12 апреля

Пляжный волейбол (Златибор, TRK Hall)
Юноши
За 9-16 места
12:00. Азербайджан – Ирак
Исмаил Алекперлы, Валех Гусейнов, Кенан Бабазаде

Стрельба из лука (Златибор, футбольное поле TRK)
Командные соревнования
За бронзовую медаль
Девушки
12:25. Азербайджан – Турция
Лейла Эфендиева, Нилуфар Агамамедли, Сона Рустамлы

12:30. Бокс (Златибор, TRK Hall)
Финал
Юноши
40 кг
Бабек Абдуллаев (Азербайджан) – Чашу (Румыния)

50 кг
Исмаил Асланлы (Азербайджан) – Новрузи (Иран)

57 кг
Сабир Рустамов (Азербайджан) – Рацкю (Украина)

Девушки
38 кг
Насрин Абдуллазаде (Азербайджан) – Васильченко (УКР)

40 кг
Тунджа Муршудова (Азербайджан) – Калишюк (Украина)

54 кг
Кямаля Гасанова (Азербайджан) – Луо (Китай)

70 кг
Хумар Джафарли (Азербайджан) – Базилюк (Украина)

Настольный теннис (Златибор, Начальная школа Димитрие Туковича)
Индивидуальный
1/16 финала
Юноши
11:30. Онур Гулузаде (Азербайджан) – Карранса Матео (Аргентина)
12:15. Угур Назарли (Азербайджан) – Леонг Кай Хей (Макао)

12:00. Дзюдо (Лучани, Спортивный зал)
Юноши
Четвертьфиналы
38 кг
Фуад Рагимли (Азербайджан) – Фелипе Тейшейра Франка (Бразилия)

42 кг
Фарид Рзазаде (Азербайджан) – Артем Савка (Украина)/Ле Май (Китайский Тайбэй)

46 кг
Агиль Нагиев (Азербайджан) – Педро де Соуза Гуадалупе (Бразилия)/Лукас Александру Чигвария (Румыния)

Девушки
Четвертьфиналы
57 кг
Малейка Асадова (Азербайджан) – Марина де Роша Салес (Бразилия)/Алтджин Цолмонбаяр (Монголия)

63 кг
Тюркан Мамедли (Азербайджан) – Мария Алексенко (Украина)/Энхтул Отгонбаяр (Монголия)

70 кг
Рахима Исмиалиева (Азербайджан) – Анудари Даважаргал (Монголия)

+70 кг
Хадиджа Гулузаде (Азербайджан) – Эрдэнэсурэн Амарсайхан (Монголия)/Номин-эрдэнэ Доржбал (Бразилия)

İdman.biz

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