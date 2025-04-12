Гимназиада: КАЛЕНДАРЬ последнего дня

Сегодня в Сербии завершатся спортивные игры Гимназиады ISF U15.

Как сообщает сотрудник İdman.biz, в последний - седьмой - день соревнований сборная Азербайджана будет представлена ​​в пяти видах спорта.

Наши команды по дзюдо, боксу, стрельбе из лука и настольному теннису будут стремиться увеличить количество завоеванных сборной медалей. Наши пляжные волейболисты постараются улучшить свои позиции.

Отметим, что церемония закрытия Игр состоится в 21:00.

12 апреля

Пляжный волейбол (Златибор, TRK Hall)

Юноши

За 9-16 места

12:00. Азербайджан – Ирак

Исмаил Алекперлы, Валех Гусейнов, Кенан Бабазаде

Стрельба из лука (Златибор, футбольное поле TRK)

Командные соревнования

За бронзовую медаль

Девушки

12:25. Азербайджан – Турция

Лейла Эфендиева, Нилуфар Агамамедли, Сона Рустамлы

12:30. Бокс (Златибор, TRK Hall)

Финал

Юноши

40 кг

Бабек Абдуллаев (Азербайджан) – Чашу (Румыния)

50 кг

Исмаил Асланлы (Азербайджан) – Новрузи (Иран)

57 кг

Сабир Рустамов (Азербайджан) – Рацкю (Украина)

Девушки

38 кг

Насрин Абдуллазаде (Азербайджан) – Васильченко (УКР)

40 кг

Тунджа Муршудова (Азербайджан) – Калишюк (Украина)

54 кг

Кямаля Гасанова (Азербайджан) – Луо (Китай)

70 кг

Хумар Джафарли (Азербайджан) – Базилюк (Украина)

Настольный теннис (Златибор, Начальная школа Димитрие Туковича)

Индивидуальный

1/16 финала

Юноши

11:30. Онур Гулузаде (Азербайджан) – Карранса Матео (Аргентина)

12:15. Угур Назарли (Азербайджан) – Леонг Кай Хей (Макао)

12:00. Дзюдо (Лучани, Спортивный зал)

Юноши

Четвертьфиналы

38 кг

Фуад Рагимли (Азербайджан) – Фелипе Тейшейра Франка (Бразилия)

42 кг

Фарид Рзазаде (Азербайджан) – Артем Савка (Украина)/Ле Май (Китайский Тайбэй)

46 кг

Агиль Нагиев (Азербайджан) – Педро де Соуза Гуадалупе (Бразилия)/Лукас Александру Чигвария (Румыния)

Девушки

Четвертьфиналы

57 кг

Малейка Асадова (Азербайджан) – Марина де Роша Салес (Бразилия)/Алтджин Цолмонбаяр (Монголия)

63 кг

Тюркан Мамедли (Азербайджан) – Мария Алексенко (Украина)/Энхтул Отгонбаяр (Монголия)

70 кг

Рахима Исмиалиева (Азербайджан) – Анудари Даважаргал (Монголия)

+70 кг

Хадиджа Гулузаде (Азербайджан) – Эрдэнэсурэн Амарсайхан (Монголия)/Номин-эрдэнэ Доржбал (Бразилия)

İdman.biz