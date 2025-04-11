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Дакар продолжает подготовку к Юношеским Олимпийским Играм

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11 Апреля 2025 17:36
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Дакар продолжает подготовку к Юношеским Олимпийским Играм

Столица Сенегала Дакар продолжает подготовку к IV Летним Юношеским Олимпийским Играм

Как сообщает İdman.biz, достигнут заметный прогресс в строительстве объектов, подготовке инфраструктуры и персонала.

Кроме того, в Дакаре открылась специальная академия, которая должна успеть выпустить около 400 специалистов, призванных организовывать спортивные мероприятия и использовать наследие Игр.

Что касается объектов, продолжается строительство центра конного спорта и главной деревни ЮОИ-2026, а также модернизация уже существующих арен. В июне нынешнего года, за 500 дней до старта соревнований, будет представлен талисман Игр, в конкурсе на создание которого приняли участие сотни детей.

Напомним, что IV Летняя Юношеская Олимпиада, из-за пандемии коронавируса перенесенная с 2022 года, пройдут в Дакаре с 31 октября по 14 ноября следующего года.

İdman.biz

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