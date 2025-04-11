Гимназиада: КАЛЕНДАРЬ шестого дня

В Сербии продолжаются спортивные игры Гимназиады ISF U15.

Как сообщает сотрудник İdman.biz, в шестой день соревнований сборная Азербайджана будет представлена ​​в 11 видах спорта.

В борьбу вступит наша национальная сборная по дзюдо. Наши представители также будут соревноваться в пляжном волейболе, стрельбе из лука, баскетболе 3X3, бадминтоне, парабадминтоне, плавании, параплавании, боксе, каратэ и настольном теннисе.

11 апреля

Пляжный волейбол (Златибор, TRK Hall)

Юноши

12:30. Азербайджан – Латвия-2

Исмаил Алекперлы, Валех Гусейнов, Кенан Бабазаде

Девушки

13:20 Азербайджан – Бразилия

Айдан Мирзаева, Айлин Ализаде, Лиэль Веткина

Стрельба из лука (Златибор, футбольное поле TRK)

Индивидуальный

Девушки

1/16 финала

12:30. Нилуфяр Агамамедли (Азербайджан) – Мартина Патлевич (Польша)

12:30. Сона Рустамлы (Азербайджан) – Лейтао Честари (Бразилия)

12:30. Лейла Эфендиева (Азербайджан) – Раджадурай Даниэлла (Индия)

12:30. Лейла Мамедли (Азербайджан) – Диана Отчу (Турция)

Юноши

1/16 финала

12:30. Ниджат Набиев (Азербайджан) – Сяо Чэн-Че (Китайский Тайбэй)

12:30. Гусейн Магеррамов (Азербайджан) – Леонардо Де Баррос (Бразилия)

16:30. Параплавание (бассейн города Ужице)

Вольный стиль 50 м

Юноши

Салим Мамедов (S12), Гусейн Бабаев (S1), Кенан Садыгзаде (S7), Мурад Мамедов (S9)

Девушки

Мелек Хаджинская (S5)

Баскетбол 3x3 (город Златибор)

1/8 финала

Юноши

10:40. Азербайджан – Коста-Рика

Тунар Гаджизаде, Раван Мамедъяров, Юнис Гянджалиев, Фаиг Керимов

Девушки:

Четвертьфиналы

11:20. Азербайджан – Китай

Айлин Акперзаде, Айлин Нифталиева, Гюнель Мамедли, Назрин Алмазова

Бокс (Златибор, TRK Hall)

10:30

Полуфиналы

Юноши

40 кг

Бабек Абдуллаев (Азербайджан) – Силва (Бразилия)

42 кг

Казим Бахишов (Азербайджан) – Сумяков (Эстония)

44 кг

Азад Мамедли (Азербайджан) – Литвин (Украина)

50 кг

Исмаил Асланлы (Азербайджан) – Эр (Турция)

52 кг

Юсиф Али (Азербайджан) – Феррасиоли ​​(Бразилия)

57 кг

Сабир Рустамов (Азербайджан) – Силва (Бразилия)

Девушки

54 кг

Кямаля Гасанова (Азербайджан) – Закржевская (Украина)

Финал

Юноши

63 кг

Сархан Ахвердиев (Азербайджан) – Зувак (Украина)

66 кг

Нурлан Мусеибли (Азербайджан) – Чабан (Украина)

70 кг

Зиреддин Рустамлы (Азербайджан) – Харуналрашиди (Иран)

75 кг

Мехран Расулов ​​(Азербайджан) – Майсторович (Сербия)

80 кг

Юсиф Агакишиев (Азербайджан) – Федорив (Украина)

Девушки

44 кг

Айша Мурадова (Азербайджан) – Голуб (Украина)

46 кг

Айсан Мириева (Азербайджан) – Яременко (Украина)

48 кг

Нурай Гафарова (Азербайджан) – Донг (Китай)

51 кг

Лейла Махмудлу (Азербайджан) – Ярослава (Украина)

Бадминтон (Ужице, зал Крчагово)

Индивидуальный

12:00. Юноши

1/16 финала

Фарадж Керимли (Азербайджан) – Пратим Манихар (Индия)

13:00 Девушки

1/16 финала

Лейла Джамалзаде (Азербайджан) – Асия Туана Аджар (Турция)

Смешанные пары

1/32 финала

09:00. Малик Джафаров – Гюлара Мирзаева (Азербайджан) – Хаолун Лян – Цзин Хэ (Китай)

10:00. Юсиф Мираламов - Назрин Мехрализаде (Азербайджан) - Вадим Сапожников - Агата Риштовская (Украина)

10:30. Гусейн Гасанлы – Айсель Кязимова (Азербайджан) – Натасит Радсадансак – Чантарат Марндакул (Таиланд)

Парные

Девушки

1/16 финала

15:30. Лейла Джамалзаде - Назрин Мехрализаде (Азербайджан) - Лангти Ву - Фиби Чен

Парбадминтон (Ужице, зал Крчагово)

16:00 Смешанная команда

Азербайджан – Бенин

Азербайджан – Бразилия

Аян Алиева, Али Магеррамов, Нигяр Мехтиева, Захра Салманлы, Илькин Багирзаде

Плавание (городской бассейн Ужице)

10:30. Квалификационный раунд

Смешанный стиль 50 м

Юноши

Фархад Ширмамедли, Рамал Садыгли

Девушки

Марьям Джавадова

На спине, 200 м

Девушки

Властилина Хасянова

Баттерфляй, 100 м

Девушки

Мехри Абдурахманли

Вольный стиль, 400 м

Юноши

Фархад Ширмамедли, Амин Оруджлу, Рамал Садыгли

Девушки

Марьям Джавадова

Баттерфляй, 100

Мехри Абдурахманли

Смешанная эстафета, 4х50 м

Смешанная команда

Вольный стиль, 800 м

Финал

Юноши

Рамал Садигли (в финале А)

Баттерфляй, 50 м

Девушки

Мехри Абдурахманлы (финал B)

Настольный теннис (Златибор, Начальная школа Димитрие Тукович)

Индивидуальный

Юноши

Группа 2

Тунар Багиров (Азербайджан)

Мобин Амири (Иран)

Матео Карранса (Аргентина)

Юг Агарвал (Индия)

Группа 4

Угур Назарли (Азербайджан)

Гуаньюй Чжэн (Китай)

Вукасин Кецман (Сербская Республика Босния и Герцеговина)

Юван Гоял (Индия)

Группа 6

Шакир Гадиров (Азербайджан)

Цзяхэн Чжан (Китай)

Сантино Роси Вера (Аргентина)

Сохам Соин (Индия)

Группа 10

Онур Гулузаде (Азербайджан)

Алан Брык (Польша)

Иой Хим Чонг (Макао)

Мохаммедрида Абдельсейн (Ирак)

Девушки

Группа 4

Ягмур Мамедли (Азербайджан)

Ризовска Сара (Северная Македония)

Монсеф Элина (Иран)

Джемайма Накавала (Уганда)

Группа 7

Бану Байталлы (Азербайджан)

Росендо Бруна (Бразилия)

Стойка Иоана Патрисия (Румыния)

Пузио Лена (Польша)

Группа 9

Хадиджа Эйлазова (Азербайджан)

Сербан Карис Ясмин (Румыния)

Леонг Ченг (Макао)

Хуан Юнь-Сие (Китайский Тайбэй)

Группа 10

Мелек Ахмедзаде (Азербайджан)

Муил Эмили (Сербия)

Лу Юй-Эн (Китайский Тайбэй)

Йовевска Бояна (Северная Македония)

Майкич Йована (Сербская Республика Босния и Герцеговина)

Дзюдо

Лучани, Спортивный зал

Юноши:

Четвертьфиналы

55 кг

Рахим Алиев (Азербайджан) – Раман Кирпиченков (Украина)

Нуру Садыгзаде (Азербайджан) – Владимир Колпачев (Украина)/Деметрис Колокасидес (Кипр)

1/8 финала

60 кг

Агшин Байрамов (Азербайджан) – Цереннадмид Церенранз (Монголия)

Четвертьфиналы

66 кг

Давуд Байрамов (Азербайджан) – Назар Нагородный (Украина)

73 кг

Мехди Мамедли (Азербайджан) – Иван Канивец (Украина)

81 кг

Джамал Бунятов (Азербайджан) – Йигит Динджер (Турция)

Девушки

Полуфиналы

36 кг

Фатимейизахраханым Мамедзаде (Азербайджан)

Четвертьфиналы

40 кг

Наргиз Мамедова (Азербайджан) - И-шиун Сюнь (Китайский Тайбэй)/Маджа Радикс (Венгрия)

44 кг

Ягмур Абдуллаева (Азербайджан) – Микаэлла Дос Сантос (Бразилия)

48 кг

Шовкет Каримова (Азербайджан) – Эрдэнэсурэн Амарсайхан (Монголия)/Соня Клара (Румыния)

Первый раунд

52 кг

Сунай Маджидова (Азербайджан)

Конгор-уджин Отгон (Монголия)

София Станкович (Сербия)

Рия Теджас Сангхави (Индия)

Очгерел Отгонбатар (Монголия)

10:00. Каратэ (Пожега, Спортивный зал)

САНБОН Шобу Ювенил

Индивидуальный

Юноши

43 кг

Мурад Ибишли (Азербайджан) – Андрей Пруна (РУ)

Девушки

43 кг

Фидан Бахишлы (Азербайджан) – Лоана Маргинян (Румыния)

Санбон Шобу Кадетс

Юноши

58 кг

Сафарли Горхмаз (Азербайджан) – Патру Михай Октавиан (Румыния)

Девушки

+48 кг

Захра Фейзиева (Азербайджан) – Мария Хагиу (Румыния)

+55 кг

Зейнаб Аббасова (Азербайджан) – Мария Курка (РУ)

Иппон Сёбу Ювенил

Юноши

43 кг

Мурад Ибишли (Азербайджан) – Эдуард-Николас Сабо (Румыния)

Девушки

43 кг

Фидан Бахишлы (Азербайджан) – Брату Моника (Румыния)

• Иппон Сёбу Кадеты

Юноши

58 кг

Сафарли Горхмаз (Азербайджан) – Драгош Андрей (Румыния)

Девушки

48 кг

Захра Фейзиева (Азербайджан) – Мария Хагиу (Румыния)

+55 кг

Зейнаб Аббасова (Азербайджан) – Теодора Новак (Румыния)

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