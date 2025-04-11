Гимназиада: КАЛЕНДАРЬ шестого дня

В Сербии продолжаются спортивные игры Гимназиады ISF U15.
Как сообщает сотрудник İdman.biz, в шестой день соревнований сборная Азербайджана будет представлена в 11 видах спорта.
В борьбу вступит наша национальная сборная по дзюдо. Наши представители также будут соревноваться в пляжном волейболе, стрельбе из лука, баскетболе 3X3, бадминтоне, парабадминтоне, плавании, параплавании, боксе, каратэ и настольном теннисе.
11 апреля
Пляжный волейбол (Златибор, TRK Hall)
Юноши
12:30. Азербайджан – Латвия-2
Исмаил Алекперлы, Валех Гусейнов, Кенан Бабазаде
Девушки
13:20 Азербайджан – Бразилия
Айдан Мирзаева, Айлин Ализаде, Лиэль Веткина
Стрельба из лука (Златибор, футбольное поле TRK)
Индивидуальный
Девушки
1/16 финала
12:30. Нилуфяр Агамамедли (Азербайджан) – Мартина Патлевич (Польша)
12:30. Сона Рустамлы (Азербайджан) – Лейтао Честари (Бразилия)
12:30. Лейла Эфендиева (Азербайджан) – Раджадурай Даниэлла (Индия)
12:30. Лейла Мамедли (Азербайджан) – Диана Отчу (Турция)
Юноши
1/16 финала
12:30. Ниджат Набиев (Азербайджан) – Сяо Чэн-Че (Китайский Тайбэй)
12:30. Гусейн Магеррамов (Азербайджан) – Леонардо Де Баррос (Бразилия)
16:30. Параплавание (бассейн города Ужице)
Вольный стиль 50 м
Юноши
Салим Мамедов (S12), Гусейн Бабаев (S1), Кенан Садыгзаде (S7), Мурад Мамедов (S9)
Девушки
Мелек Хаджинская (S5)
Баскетбол 3x3 (город Златибор)
1/8 финала
Юноши
10:40. Азербайджан – Коста-Рика
Тунар Гаджизаде, Раван Мамедъяров, Юнис Гянджалиев, Фаиг Керимов
Девушки:
Четвертьфиналы
11:20. Азербайджан – Китай
Айлин Акперзаде, Айлин Нифталиева, Гюнель Мамедли, Назрин Алмазова
Бокс (Златибор, TRK Hall)
10:30
Полуфиналы
Юноши
40 кг
Бабек Абдуллаев (Азербайджан) – Силва (Бразилия)
42 кг
Казим Бахишов (Азербайджан) – Сумяков (Эстония)
44 кг
Азад Мамедли (Азербайджан) – Литвин (Украина)
50 кг
Исмаил Асланлы (Азербайджан) – Эр (Турция)
52 кг
Юсиф Али (Азербайджан) – Феррасиоли (Бразилия)
57 кг
Сабир Рустамов (Азербайджан) – Силва (Бразилия)
Девушки
54 кг
Кямаля Гасанова (Азербайджан) – Закржевская (Украина)
Финал
Юноши
63 кг
Сархан Ахвердиев (Азербайджан) – Зувак (Украина)
66 кг
Нурлан Мусеибли (Азербайджан) – Чабан (Украина)
70 кг
Зиреддин Рустамлы (Азербайджан) – Харуналрашиди (Иран)
75 кг
Мехран Расулов (Азербайджан) – Майсторович (Сербия)
80 кг
Юсиф Агакишиев (Азербайджан) – Федорив (Украина)
Девушки
44 кг
Айша Мурадова (Азербайджан) – Голуб (Украина)
46 кг
Айсан Мириева (Азербайджан) – Яременко (Украина)
48 кг
Нурай Гафарова (Азербайджан) – Донг (Китай)
51 кг
Лейла Махмудлу (Азербайджан) – Ярослава (Украина)
Бадминтон (Ужице, зал Крчагово)
Индивидуальный
12:00. Юноши
1/16 финала
Фарадж Керимли (Азербайджан) – Пратим Манихар (Индия)
13:00 Девушки
1/16 финала
Лейла Джамалзаде (Азербайджан) – Асия Туана Аджар (Турция)
Смешанные пары
1/32 финала
09:00. Малик Джафаров – Гюлара Мирзаева (Азербайджан) – Хаолун Лян – Цзин Хэ (Китай)
10:00. Юсиф Мираламов - Назрин Мехрализаде (Азербайджан) - Вадим Сапожников - Агата Риштовская (Украина)
10:30. Гусейн Гасанлы – Айсель Кязимова (Азербайджан) – Натасит Радсадансак – Чантарат Марндакул (Таиланд)
Парные
Девушки
1/16 финала
15:30. Лейла Джамалзаде - Назрин Мехрализаде (Азербайджан) - Лангти Ву - Фиби Чен
Парбадминтон (Ужице, зал Крчагово)
16:00 Смешанная команда
Азербайджан – Бенин
Азербайджан – Бразилия
Аян Алиева, Али Магеррамов, Нигяр Мехтиева, Захра Салманлы, Илькин Багирзаде
Плавание (городской бассейн Ужице)
10:30. Квалификационный раунд
Смешанный стиль 50 м
Юноши
Фархад Ширмамедли, Рамал Садыгли
Девушки
Марьям Джавадова
На спине, 200 м
Девушки
Властилина Хасянова
Баттерфляй, 100 м
Девушки
Мехри Абдурахманли
Вольный стиль, 400 м
Юноши
Фархад Ширмамедли, Амин Оруджлу, Рамал Садыгли
Девушки
Марьям Джавадова
Баттерфляй, 100
Мехри Абдурахманли
Смешанная эстафета, 4х50 м
Смешанная команда
Вольный стиль, 800 м
Финал
Юноши
Рамал Садигли (в финале А)
Баттерфляй, 50 м
Девушки
Мехри Абдурахманлы (финал B)
Настольный теннис (Златибор, Начальная школа Димитрие Тукович)
Индивидуальный
Юноши
Группа 2
Тунар Багиров (Азербайджан)
Мобин Амири (Иран)
Матео Карранса (Аргентина)
Юг Агарвал (Индия)
Группа 4
Угур Назарли (Азербайджан)
Гуаньюй Чжэн (Китай)
Вукасин Кецман (Сербская Республика Босния и Герцеговина)
Юван Гоял (Индия)
Группа 6
Шакир Гадиров (Азербайджан)
Цзяхэн Чжан (Китай)
Сантино Роси Вера (Аргентина)
Сохам Соин (Индия)
Группа 10
Онур Гулузаде (Азербайджан)
Алан Брык (Польша)
Иой Хим Чонг (Макао)
Мохаммедрида Абдельсейн (Ирак)
Девушки
Группа 4
Ягмур Мамедли (Азербайджан)
Ризовска Сара (Северная Македония)
Монсеф Элина (Иран)
Джемайма Накавала (Уганда)
Группа 7
Бану Байталлы (Азербайджан)
Росендо Бруна (Бразилия)
Стойка Иоана Патрисия (Румыния)
Пузио Лена (Польша)
Группа 9
Хадиджа Эйлазова (Азербайджан)
Сербан Карис Ясмин (Румыния)
Леонг Ченг (Макао)
Хуан Юнь-Сие (Китайский Тайбэй)
Группа 10
Мелек Ахмедзаде (Азербайджан)
Муил Эмили (Сербия)
Лу Юй-Эн (Китайский Тайбэй)
Йовевска Бояна (Северная Македония)
Майкич Йована (Сербская Республика Босния и Герцеговина)
Дзюдо
Лучани, Спортивный зал
Юноши:
Четвертьфиналы
55 кг
Рахим Алиев (Азербайджан) – Раман Кирпиченков (Украина)
Нуру Садыгзаде (Азербайджан) – Владимир Колпачев (Украина)/Деметрис Колокасидес (Кипр)
1/8 финала
60 кг
Агшин Байрамов (Азербайджан) – Цереннадмид Церенранз (Монголия)
Четвертьфиналы
66 кг
Давуд Байрамов (Азербайджан) – Назар Нагородный (Украина)
73 кг
Мехди Мамедли (Азербайджан) – Иван Канивец (Украина)
81 кг
Джамал Бунятов (Азербайджан) – Йигит Динджер (Турция)
Девушки
Полуфиналы
36 кг
Фатимейизахраханым Мамедзаде (Азербайджан)
Четвертьфиналы
40 кг
Наргиз Мамедова (Азербайджан) - И-шиун Сюнь (Китайский Тайбэй)/Маджа Радикс (Венгрия)
44 кг
Ягмур Абдуллаева (Азербайджан) – Микаэлла Дос Сантос (Бразилия)
48 кг
Шовкет Каримова (Азербайджан) – Эрдэнэсурэн Амарсайхан (Монголия)/Соня Клара (Румыния)
Первый раунд
52 кг
Сунай Маджидова (Азербайджан)
Конгор-уджин Отгон (Монголия)
София Станкович (Сербия)
Рия Теджас Сангхави (Индия)
Очгерел Отгонбатар (Монголия)
10:00. Каратэ (Пожега, Спортивный зал)
САНБОН Шобу Ювенил
Индивидуальный
Юноши
43 кг
Мурад Ибишли (Азербайджан) – Андрей Пруна (РУ)
Девушки
43 кг
Фидан Бахишлы (Азербайджан) – Лоана Маргинян (Румыния)
Санбон Шобу Кадетс
Юноши
58 кг
Сафарли Горхмаз (Азербайджан) – Патру Михай Октавиан (Румыния)
Девушки
+48 кг
Захра Фейзиева (Азербайджан) – Мария Хагиу (Румыния)
+55 кг
Зейнаб Аббасова (Азербайджан) – Мария Курка (РУ)
Иппон Сёбу Ювенил
Юноши
43 кг
Мурад Ибишли (Азербайджан) – Эдуард-Николас Сабо (Румыния)
Девушки
43 кг
Фидан Бахишлы (Азербайджан) – Брату Моника (Румыния)
• Иппон Сёбу Кадеты
Юноши
58 кг
Сафарли Горхмаз (Азербайджан) – Драгош Андрей (Румыния)
Девушки
48 кг
Захра Фейзиева (Азербайджан) – Мария Хагиу (Румыния)
+55 кг
Зейнаб Аббасова (Азербайджан) – Теодора Новак (Румыния)
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