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Цифры Олимпиады-2028: 351 дисциплина, 10 500 участников

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11 Апреля 2025 09:50
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Цифры Олимпиады-2028: 351 дисциплина, 10 500 участников

На днях Исполком Международного Олимпийского Комитета (МОК) утвердил программу соревнований и квоты спортсменов для участия на Летних Играх в Лос-Анджелесе.

İdman.biz представляет решения в цифрах.

351 дисциплина

В программе 351 дисциплина, что на 22 больше, чем в Париже-2024. Общая квота - 10 500 атлетов. Дополнительно выделено еще 698 мест на пять новых видов спорта, предложенных организаторами: бейсбол/софтбол, крикет, флаг-футбол, лакросс и сквош.

Командный паритет

Впервые в истории Олимпиад достигнут паритет в количестве женских и мужских команд во всех командных видах спорта. Интересно, что МОК сократил количество мужских футбольных сборных. На Играх в Лос-Анджелесе выступят 12 мужских команд вместо 16. При этом в женском турнире число команд-участниц будет пропорционально увеличено с 12 до 16.

Еще 698 спортсменов

Распределение квот (10 500 атлетов): 5333 женщины и 5167 мужчин. Дополнительные виды, включенные в программу соревнований, позволили привлечь еще 698 спортсменов, среди которых: 322 женщины и 376 мужчин. Также появилось шесть новых микст-событий. В общем, в Лос-Анджелесе будут 161 женская дисциплина, 165 мужских и 25 смешанных.

Что еще нового?

Еще из нововведений: в соревнованиях по боксу среди женщин будут разыграны награды в семи весовых категориях, а не в шести как раньше. В стрельбе из лука, гольфе, спортивной гимнастике, гребле, настольном теннисе и легкоатлетической эстафете 4×100 метров впервые пройдут соревнования в миксте. Впервые будут разыграны медали в плавании на дистанциях 50 метров на спине, брассом и баттерфляем.

Прибрежная гребля «в деле»

Кроме того, на ОИ-2028 впервые в истории пройдет турнир по прибрежной гребле, участники которого разыграют медали в спринте.
В спортивном скалолазании отдельные комплекты наград разыграют в двух дисциплинах — болдеринг и трудность. Раньше победителей определяли по результатам двоеборья.

В баскетболе 3×3 будет по 12 команд для каждого пола (вместо 8).

İdman.biz

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