351 комплект наград разыграют в Лос-Анджелесе-2028

На заседании исполкома МОК в швейцарской Лозанне были официально одобрены программа Олимпиады -2028 и количество квот для спортсменов.

Как сообщает İdman.biz, количество комплектов наград, которые разыграют в США за 16 дней Игр-2028, составит 351 - на 22 больше, чем в Париже в 2024-м. Из них 165 мужских, 161 женский и 25 смешанных. Что касается лицензий, то их число в базовых видах спорта останется неизменным, 10500, а еще 698 атлетов примут участие в соревнованиях по шести дисциплинам, введенным в программу по рекомендации оргкомитета турнира. Это бейсбол, софтбол, крикет, флаг-футбол, лакросс и сквош.

Впервые в олимпийской истории женщин среди участников будет больше, чем мужчин - 5333 против 5167 в базовых видах и 322 против 376 в опциональных. Напомним, что МОК уже несколько олимпийских циклов активно продвигает принцип гендерного равенства. Это стало возможным в том числе благодаря тому, что во всех игровых видах спорта женских команд будет столько же или даже больше, чем мужских.

Так, в женском футбольном турнире число сборных увеличено до 16 (у мужчин сокрашено до 12), в водном поло — до 12 (у мужчин — 12). Также возрастет количество участников в соревнованиях по баскетболу 3х3. В дебютном для этой дисциплины турнире в Токио-2020 выступали по 8 команд у мужчин и женщин, в Лос-Анджелесе их станет по 12. Кроме того, добавится дополнительная весовая категория в женском боксе, теперь их будет семь, как и у мужчин.

Изменения в программу Игр предлагали внести 24 из 31 международной федерации по олимпийским видам спорта. Всего на рассмотрение МОК было выдвинуто 46 новых дисциплин - 16 мужских, 17 женских и 13 смешанных, при этом в шести случаях предлагалось заменить уже существующие виды программы.

В итоге самые заметные перемены произошли в дисциплинах, связанных с водой. В плавании олимпийскими стали заплывы на 50 метров брассом, на спине и баттерфляем у мужчин и женщин. Ранее в программу Игр входили только аналогичные дистанции вольным стилем. А в академической гребле добавится абсолютно новая разновидность соревнований - прибрежная гребля.

Этот вид заметно отличается от привычных болельщикам стартов «академиков». Здесь для проведения турнира не нужен гребной канал, трасса проложена прямо вдоль берега водоема, обычно озера или моря. В олимпийскую программу решено включить так называемый пляжный спринт — в нем участники стартуют на суше, добегают по песку до воды, садятся в лодки, проходят дистанцию в 600 метров, пристают к берегу и финишируют вновь пешком. Прибрежная гребля официально признана международной федерацией в 2015 году, а в 2026-м войдет в программу юношеских Олимпийских игр в Дакаре. В Лос-Анджелесе-2028 планируется провести соревнования в мужских и женских одиночках, а также смешанной двойке парной.

Кроме того, в скалолазании окончательно упраздняется многоборье. Если в Токио спортсмены разыгрывали только один комплект наград, а в Париже - два, то теперь у них будут три медальных дисциплины: скорость, трудность и боулдеринг. Также добавлены турниры смешанных команд в спортивной гимнастике, стрельбе из лука, гольфе, настольном теннисе и смешанная эстафета 4х100 метров у легкоатлетов.

Напомним, что летние Олимпийские игры пройдут в Лос-Анджелесе, ряде его пригородов и городе Оклахома-Сити с 14 по 30 июля 2028 года.

İdman.biz