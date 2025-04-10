Стартовали региональные первенства по военно-спортивной игре "Шахин" - ФОТО

Стартовали региональные первенства по военно-спортивной игре «Шахин», посвященные пятилетию нашей Победы.

Как сообщает İdman.biz, цель игры - воспитание учащихся X и XI классов общеобразовательных школ в национально-патриотическом духе, обеспечение их морально-психологической и военно-физической подготовки, пропаганда славной истории Победы.

Военно-спортивная игра «Шахин» - первая массовая военно-спортивная игра, проводимая с 1996 года по совместному решению Министерства молодежи и спорта, Министерства образования и науки, Министерства обороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям и Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу.

Более 20 000 школьников принимают участие в региональных первенствах, которые проводятся во всех городах и регионах страны в марте и апреле.

İdman.biz