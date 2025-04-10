55 спортсменов представят Азербайджан на Европейском юношеском олимпийском фестивале - ФОТО

В Скопье, столице Северной Македонии, состоялась встреча глав миссий XVIII Европейского юношеского олимпийского фестиваля.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК).

На мероприятии, в котором приняли участие представители более 40 стран, Азербайджан представлял главный советник спортивного департамента НОК Вагиф Алиев. В ходе встречи обсуждались ход подготовки к Фестивалю, организационные вопросы, размещение спортсменов, созданные условия.

Азербайджан на престижном соревновании представят 55 спортсменов в 10 видах спорта (спортивная гимнастика, дзюдо, плавание, велоспорт, настольный теннис, легкая атлетика, бадминтон, тхэквондо, горный велосипед, стрельба).

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