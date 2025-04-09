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Большим составом на чемпионат Европы

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9 Апреля 2025 17:07
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Большим составом на чемпионат Европы

Сборная Азербайджана по бодибилдингу готовится к первому международному старту.

Как сообщает İdman.biz, команда примет участие на чемпионате Европы, который пройдет с 30 апреля по 5 мая в Санта-Суссане (Испания).
Ожидается, что на соревнование отправятся около двадцати атлетов, которые будут представлены практически во всех ведущих дисциплинах - классическом бодибилдинге, Men's Physique (пляжный бодибилдинг), Muscular Men's Physique.

Отметим, что на чемпионате Европы прошлого года, также прошедшем в Санта-Сусанне, наши спортсмены завоевали в общей сложности восемь золотых, шесть серебряных и шесть бронзовых наград, выиграв четыре абсолютных титула. Более того, в зачете по бодибилдингу коллектив занял первое общекомандное место.

İdman.biz

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