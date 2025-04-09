Новое соглашение между bp, НОК и Паралимпийским комитетом - ФОТО

Состоялась официальная церемония подписания соглашения о расширении существующего партнерства между bp Azerbaijan, Национальным олимпийским комитетом (НОК) и Национальным паралимпийским комитетом (НПК).

Как сообщает İdman.biz, в соответствии с новым соглашением bp продолжит поддержку национальных олимпийских и паралимпийских сборных страны до конца 2028 года.

Партнерство между bp, НОК и НПК началось в январе 2012 года - накануне летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.

За прошедшие годы партнерство продлевалось несколько раз - в 2013, 2016 и 2024 годах. Новое соглашение, продленное до 2028 года, будет способствовать развитию спорта в стране и дальнейшей поддержке спортсменов.

Вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде подчеркнул особую важность долгосрочной и последовательной поддержки азербайджанского спорта со стороны bp. Он отметил, что это партнерство, помимо того, что играет важную роль в спортивной жизни страны, также вносит весомый вклад в признание и укрепление азербайджанского спорта на международной арене: «История bp в Азербайджане совпадает с историей Национального Олимпийского Комитета. На протяжении почти 30 лет Национальный Олимпийский Комитет и bp Азербайджан параллельно проходят большой путь развития. За эти годы в азербайджанском спорте были достигнуты большие успехи, особенно в Олимпийских играх. Если успехи bp измеряются экономическими результатами, то успехи НОК измеряются медалями, завоеванными на Олимпийских играх. Наше сотрудничество с bp Азербайджан началось с летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. С тех пор bp была с нами на всех Олимпийских Играх и сотрудничала с нами. Мы довольны этим сотрудничеством. Я верю, что мы сможем продолжить это сотрудничество и в будущем. Выражаю благодарность всем трем сторонам - Национальному Олимпийскому Комитету, Национальному Паралимпийскому Комитету и bp Азербайджан».

Президент Национального паралимпийского комитета Хидаят Абдуллаев отметил, что инициатива и поддержка компании bp расширяют возможности подготовки паралимпийцев и способствуют их успеху: «bp Azerbaijan всегда принимает самое активное участие в социальных и общественных проектах. Благодаря этой поддержке спорта наши паралимпийцы добились успехов на различных соревнованиях. Выражаем благодарность компании bp за совместное сотрудничество и поддержку».

По словам вице-президента bp по Каспийскому региону Бахтияра Асланбейли, компания продолжит долгосрочную поддержку развития спорта в Азербайджане: «bp Azerbaijan уже более 30 лет вносит свой вклад в нефтегазовую отрасль. Кроме того, наша компания также активно участвует в социальных проектах. Мы также уделяем внимание спортивному сектору. С 2012 года мы поддерживаем олимпийскую и паралимпийскую сборные страны, создаем возможности для спортсменов и работаем над тем, чтобы иметь долю в успехах Азербайджана на международной арене. В рамках этого партнерства мы стараемся внести небольшой вклад в азербайджанский спорт. Я верю, что проводимые мероприятия будут продолжены и в будущем».

После официальных выступлений вице-президент bp по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли подписал соглашение о партнерстве с вице-президентом НОК Чингизом Гусейнзаде и главой НПК Хидаятом Абдуллаевым.

Отметим, что до настоящего времени в рамках данного партнерства компания bp поддержала участие Азербайджана во многих крупных международных спортивных мероприятиях, включая Лондон-2012, I Европейские игры в Баку-2015, Рио-2016, IV Исламские игры солидарности в Баку-2017, Токио-2020 и Париж-2024.

Новое партнерское соглашение продолжит вклад bp в развитие спорта в Азербайджане, обеспечивая еще большую поддержку успехам олимпийских и паралимпийских команд в ближайшие годы.

İdman.biz