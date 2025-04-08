В Азербайджане могут пройти Сурдлимпийские игры - ФОТО

В Национальном олимпийском комитете (НОК) состоялась встреча с делегациями Международного комитета спорта глухих (IKF) и Европейской организации спорта глухих (ECIS).

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, основной целью встречи было усиление деятельности Сурдлимпийского комитета Азербайджана, дальнейшее развитие спорта глухих и расширение возможностей сотрудничества в этой сфере в будущем.

На мероприятии обсуждались опыт и ресурсы Международного комитета спорта глухих и Европейской организации спорта глухих по поддержке азербайджанского Сурдлимпийского движения.

Генеральный секретарь НОК Азер Алиев впервые предоставил подробную информацию о деятельности комитета и развитии азербайджанского спорта. Он рассказал об успехах, достигнутых на международных соревнованиях и Олимпийских играх, проводимых Азербайджаном. Отметив, что особое внимание уделяется спорту для людей с ограниченными возможностями, он подчеркнул успешное выступление азербайджанских спортсменов на Паралимпийских играх. Генеральный секретарь отметил, что на летних Паралимпийских играх в Токио-2020 сборная Азербайджана завоевала 19 медалей, заняв 10-е место.

Азер Алиев подчеркнул трудности Движения Дефлимпии, отметив, что здесь важна не только физическая подготовка, но и психологическая. Подчеркнув, что Азербайджан до сих пор не принимал участия в Сурдлимпийских играх, генеральный секретарь заявил, что верит, что наша страна будет успешно представлена ​​на соревнованиях, которые пройдут в этом году в Токио.

Он отметил, что созданный в 2023 году Сурдлимпийский комитет Азербайджана, несмотря на то, что является новой организацией, ведет очень активную деятельность. Он подчеркнул, что Азербайджан принимал I Европейские игры, IV Исламские игры солидарности и другие мультиспортивные соревнования, а также, что предложение о проведении Сурдлимпийских игр в Азербайджане очень интересно. А.Алиев заявил, что Национальный олимпийский комитет Азербайджана готов оказать поддержку данному направлению, отметив, что эта работа будет продвигаться и дальше при поддержке Министерства молодежи и спорта и Министерства труда и социальной защиты населения.

Президент Международного комитета спорта глухих Адам Коса высоко оценил внимание и поддержку, оказываемые Азербайджаном спорту глухих. Он выразил уверенность, что такое сотрудничество создаст важные возможности для азербайджанских сурдлимпийцев для достижения еще больших успехов на международной арене. Адам Коса выразил надежду, что Азербайджан поддержит движение Сурдлимпийских игр и будет способствовать проведению в нашей стране чемпионата Европы, а также региональных соревнований.

Президент Европейской организации спорта глухих Йозеф Ставракакис отметил, что сотрудничество с Азербайджаном носит весьма позитивный характер и имеются широкие возможности для дальнейшего развития этих отношений в будущем. Он выразил надежду, что Азербайджан примет участие в Сурдлимпийских играх в качестве гостя. Джозеф Ставракакис сообщил, что в Сурдлимпийских играх, которые пройдут в Токио в этом году, примут участие около 4000 спортсменов в 21 виде спорта, а также отметил, что зарегистрировались 104 страны.

Президент Сурдлимпийского комитета Азербайджана Анар Байрамов на встрече предоставил подробную информацию о дальнейших планах организации. Он отметил, что проведение Сурдлимпийских игр в Азербайджане является важным шагом, и выразил уверенность, что будут созданы более широкие возможности для развития этой сферы.

В завершение встречи стороны достигли договоренностей о расширении взаимного сотрудничества и установлении более тесных связей в будущем. Было подчеркнуто, что подобные встречи имеют большое значение с точки зрения укрепления позиций Азербайджана на международном спортивном поле и поддержки Сурдлимпийского движения.

В заключение Азер Алиев вручил специальный подарок от НОК Адаму Коса, президенту Международного комитета спорта глухих.

İdman.biz