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Гимназиада: КАЛЕНДАРЬ третьего дня

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8 Апреля 2025 09:21
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Гимназиада: КАЛЕНДАРЬ третьего дня

В Сербии продолжаются Спортивные игры Гимназиады ISF U-15.

Как сообщает сотрудник İdman.biz, в третий день соревнований сборная Азербайджана будет представлена ​​в 11 видах спорта.

Соревнования начнут женщины-борцы, тхэквондисты, лучники и легкоатлеты нашей команды. Представители сборной также будут соревноваться в парабадминтоне, настольном теннисе, плавании, параплавании, баскетболе 3х3, шахматах и ​​фехтовании.

Спортивные игры Гимназиады

8 апреля

12:30 - 15:15. Фехтование (Нови Варош, Sport Hall)

Шпага, юноши (индивидуальное)

Рахман Мамедов, Тунар Сулейманов, Бахрам Алиев

12:00 - 14:55. Сабля, девушки (индивидуальное)

Джахан Садыхова, ⁠Захра Халилова, ⁠ Фатима Шукурлу

09:00 - 19:00. Женская борьба (Лучани, Sport Hall)

33 кг

Первый раунд

Группа А

Гулай Хасмамедова (Азербайджан)

Эбигейл Годдард (США)

Николь да Силва (Бразилия)

Александра Созинова (Украина)

39 кг

Первый раунд

Группа А

Фидан Бабаева (Азербайджан)

Гульханым Ширинова (Азербайджан)

Валерия Яцкив (Украина)

Мария Витория Алвес де Соуза Диас (Бразилия)

42 кг

Четвертьфиналы

Гульнар Агададашова (Азербайджан) – Рилинн Тольцман (США)

46 кг

Четвертьфиналы

Марьям Гаджиева (Азербайджан) – Зихан Ци (Китай)

50 кг

Квалификационный раунд

Гюнель Керимли (Азербайджан) – Лара Васконселос да Силва (Бразилия)

54 кг

Четвертьфиналы

Марьям Амралы (Азербайджан) – Джинджи Чжан (Китай)

58 кг

Четвертьфиналы

Инджи Абдуллаева (Азербайджан) – Луиза Родригес (Бразилия)/Зои Дельгадо (США)

62 кг

1-й раунд

Группа B

Рена Нуриева (Азербайджан)

Николета Сабо (Сербия)

Энн Шульц (США)

66 кг

Четвертьфиналы

Симура Абдуллаева (Азербайджан) – Алиса Гайдаманчук (Украина)

17:00 – 20:00. Шахматы (Златибор, отель Queen)

Рапид

Марьям Агавердиева, Пашам Ализаде

Плавание (Ужице, городской бассейн)

Квалификационный раунд

Юноши

Баттерфляй, 200 м

Фархад Ширмамедли, Амин Оруджлу

Девушки

Вольный стиль, 800 м

Властилина Хасянова

Баттерфляй, 200 м

Мехри Абдурахманлы, Властилина Хасянова

На спине, 50 м

Мехри Абдурахманлы, Марьям Джавадова, Властилина Хасянова

Параплавание (Ужице, городской бассейн)

19:30. На спине, 50 м

Мелек Хаджинская (S5), Гусейн Бабаев (S1), Мурад Мамедов (S9), Рауль Сулейманов (S11)

Баскетбол 3х3 (Златибор)

Юноши

14:20. Азербайджан – Чили-2

15:00. Азербайджан - Бенин

Тунар Гаджизаде, Раван Мамедъяров, Юнис Гянджалиев, Фаиг Керимов

Девушки

Азербайджан – Индия

Азербайджан - Эстония

Айлин Акперзаде, Айлин Нифталиева, Гюнель Мамедли, Назрин Алмазова

11:30. Парабадминтон

SL4/SU5, индивидуальный

Аян Алиева (Азербайджан) – Махукнон Деджину (Бенин)

Настольный теннис, Златибор (Начальная школа Димитрия Туковича)

Групповой этап

Юноши

Командные соревнования

11:30. Азербайджан – Ирак

Онур Гулузаде, Тунар Багиров, Угур Назарли, Шакир Гадиров

Девушки

Командные соревнования

11:30. Азербайджан – Бразилия

14:30 Азербайджан – Северная Македония

Ягмур Мамедли, Бану Байталлы, Хадиджа Эйлазова, Мелек Ахмедзаде

13:00 Тхэквондо (Пожега, Sport Hall)

Полуфиналы

29 кг

Медина Асланлы (Азербайджан) – Лунна Ферраре Феррерире (Бразилия)

Квалификационный раунд

33 кг

Сабир Мамедли (Азербайджан) – Кавин Кидсом (Таиланд)

Квалификационный раунд

33 кг

Ругайя Алиева (Азербайджан) – Камилла Монсеррат (Мексика)

Квалификационный раунд

41 кг

Айсу Асланлы (Азербайджан) – Паниса Мусави (Иран)

Квалификационный раунд

41 кг

Ниджат Надиров (Азербайджан) – Юнус Эмре Озден (Турция)

44 кг

Мехрибан Исмаиллы (Азербайджан) – Даниэла Регина Дуарте (Мексика)

Квалификационный раунд

45 кг

Абиль Мехрали (Азербайджан) – Франческо Блазиус Дос (Бразилия)

Квалификационный раунд

51 кг

Хагигат Алескерли (Азербайджан) – Мартина Кокотович (Сербия)

Квалификационный раунд

53 кг

Салех Гейдаров (Азербайджан) – Леонард Марин (Мексика)

Квалификационный раунд

59 кг

Гульназ Абдуллаева (Азербайджан) – Карла Гуадалупе Рохо (Мексика)

12:00. Стрельба из лука (Златибор, футбольное поле ТРК)

Отборочные туры

Лейла Мамедли, Лейла Эфендиева, Нилюфар Агамамедли, Сона Рустамли, Гусейн Магеррамов, Ниджат Набиев

Легкая атлетика (стадион, Прибож)

Метание диска

Девушки

Зейнаб Амрахова

Прыжки в длину

Айсу Мурадова

Юноши

Фарид Хагвердиев

Прыжки в высоту

Юноши

Бюлбюль Бабаев

Бег

Юноши, 100 м

Тунджай Гумбатов

Девушки, 100 м

Фидан Османова, Сельма Агабекова

Юноши, 400 м

Марданов Нурлан

Девушки, 400 м

Гюльчин Нагиева, Нила Гейдарова

Метание ядра

Девушки

Зейнаб Амрахова

Прыжки в длину

Юноши

Гумбатов Тунджай

Девушки 4x100м

Эстафета

İdman.biz

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