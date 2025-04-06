«Азербайджан — для меня родная страна»: министр спорта Сербии о дружбе, спорте и волейболе

Министр спорта Сербии Зоран Гайич, хорошо знакомый азербайджанским болельщикам по своей работе в волейбольном клубе «Рабита», в интервью на полях Всемирной Гимназиады в Златиборе подчеркнул особое отношение к Азербайджану и его спортивной делегации, сообщает İdman.biz.

Азербайджанская команда — одна из крупнейших на нынешних Играх. Гайич отметил, что для него приезд азербайджанской делегации — это не просто событие спортивного масштаба, а встреча с друзьями и близкими по духу людьми.

«Я воспринимаю Азербайджан как свою страну. К делегации из Азербайджана здесь будет особое внимание. Я очень рад за Азербайджан и моего друга, министра спорта Фарида Гаибова. Он и его команда — это в первую очередь мои друзья, а потом уже коллеги», — сказал министр в беседе с haqqin.az.

Гайич, который в 2011 году привел бакинскую «Рабиту» к победе на клубном чемпионате мира, также прокомментировал спорный подход того времени, когда в азербайджанский волейбол массово привлекались легионеры и иностранные тренеры.

«В те годы в Азербайджане было очень много иностранных волейболисток. Азербайджанская лига была одной из сильнейших в Европе. Но я и тогда говорил: нужно прежде всего сделать волейбол популярным. Надо было развивать собственную молодежь. А для этого необходимо было запастись терпением», — пояснил он.

Говоря о потенциале Азербайджана в командных видах спорта, министр подчеркнул, что у азербайджанской молодежи есть все качества для того, чтобы добиться успеха, если будет выстроен правильный подход.

«Я уверен, что азербайджанские ребята и девочки очень талантливы. Всё зависит от того, как организовать процесс, от тренеров. Просто это дело надо было продолжать», — считает Гайич.

Он также выразил готовность вновь сотрудничать с азербайджанской стороной в развитии спорта, если получит соответствующее приглашение.

«Я открыт для всего, что вам нужно, потому что у меня особые эмоции в отношении Азербайджана. И это не потому, что я там что-то выиграл. Главное — это люди, с которыми я работал», — добавил он.

По мнению сербского министра, Азербайджан и Сербия близки не только в спортивной сфере, но и в политике, особенно в стремлении проводить независимую политику и отстаивать свои национальные интересы.

«В Азербайджане нас прекрасно поймут. Мы не хотим признавать независимость Косово. Мы не хотим предавать своих братьев. Вот почему между нашими странами такое понимание», — сказал Гайич.

Зоран Гайич, завершивший тренерскую карьеру, не исключает, что однажды вернется к работе с молодежью, но пока сосредоточен на развитии спорта в Сербии. Однако Азербайджан по-прежнему занимает особое место в его жизни — как страна, в которой он пережил один из самых ярких профессиональных периодов.

İdman.biz