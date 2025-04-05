Азербайджан принял участие в церемонии открытия Гимназиады- ФОТО – ВИДЕО

В Златиборе состоялась официальная церемония открытия Спортивных игр ISF U15 Гимназиады.

Как сообщает с место события сотрудник İdman.biz, мероприятие прошло в центре города, который считается горным курортом Сербии.

Церемония началась с парада команд-участниц. Азербайджанская команда прошла под номером 4. Трехцветный флаг Азербайджана несли греко-римский борец, чемпион Европы Гурбан Меджнунов и боксер, призер континентального первенства Кямаля Гасанова

От имени команды Азербайджана выступила сотрудник Министерства молодежи и спорта Нейла Ханларова, которая подчеркнула, что команда будет бороться честно и с уважением относиться к решениям судей и официальных лиц.

Церемония продолжилась художественной программой.

Напомним, что с 4 по 14 апреля в Гимназиаде примут участие 2742 спортсмена из 56 стран. Азербайджан будет представлен в 18 видах спорта, включая спортивную гимнастику (Нови-Сад), стрельбу из лука, баскетбол 3x3, пляжный волейбол, бокс, шахматы, теннис (Златибор), бадминтон, парабадминтон, плавание, пара плавание, настольный теннис (Уйче), тхэквондо, карате (Пожега), дзюдо, борьбу (Лучани), фехтование (Нова-Варош), атлетику (Прибой). Всего на соревнованиях Азербайджан представят 191 спортсмен.

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