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Сборная Азербайджана отправилась на Гимназиаду - ФОТО - ВИДЕО

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4 Апреля 2025 18:05
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Сборная Азербайджана отправилась на Гимназиаду - ФОТО - ВИДЕО

Сборная Азербайджана отправилась на Спортивные игры Гимназиады ISF U-15.

İdman.biz сообщает, что спортсмены и делегация отправляется в Сербию двумя группами.

Первая группа вылетела в Белград сегодня утром. В состав делегации входят представители следующих федераций: спортивной гимнастики (Нови-Сад), стрельбы из лука, баскетбола 3х3, пляжного волейбола, бокса, шахмат, тенниса (Златибор), бадминтона, парабадминтона, плавания, параплавания (Ужице), тхэквондо, каратэ (Пожега), борьбы (Лучани) и фехтования (Нова-Варош).

Другая группа, в которую вошли федерации тхэквондо, каратэ (Пожега), дзюдо (Лучани), легкой атлетики (Прибой) и настольного тенниса (Ужице), отправилась в сербскую столицу в 18:00. Спортсмены и сопровождающие их представители отправятся из Белграда в город Златибор, где пройдут соревнования. На соревнованиях, которые пройдут с 4 по 14 апреля, Азербайджан представят 191 спортсмен в 18 видах спорта.

Отметим, что церемония открытия игр состоится пятого апреля, а церемония закрытия - 12-го в городе Златибор.

İdman.biz

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