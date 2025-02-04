4 Февраля 2025
RU

Александр Усик высказался о своей возможной карьере в качестве футболиста

Другие
Новости
4 Февраля 2025 15:10
11
Александр Усик высказался о своей возможной карьере в качестве футболиста

İdman.biz сообщает, что чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжёлом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) рассказал, что не хочет становиться футболистом.

- Вы заявляли, что хотите стать футболистом, подписали контракт с ФК «Полесье». Какая здесь часть шоу?

- Я не хочу становиться футболистом. В этой истории всё правда, но и 99% шоу. Впрочем, когда буду играть за «Полесье», подготовлюсь и забью красивый гол, который станет голом года в Украине.

Возможно, это будет гол в ворота киевского «Динамо», за которое я болею с детства. «Полесье» позволило мне исполнить детскую мечту, заключив со мной контракт», - приводит слова Усика Forbes.

Напомним, в последнем бою Усик в реванше одолел Тайсона Фьюри.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в спортивном лицее "Вэтэн" после реконструкции - ФОТО
14:14
Другие

Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в спортивном лицее "Вэтэн" после реконструкции - ФОТО

Министр науки и образования Эмин Амруллаев проинформировал главу государства об условиях, созданных в лицее
Конор: "Спасите Ирландию, голосуйте за Макгрегора"
12:00
Другие

Конор: "Спасите Ирландию, голосуйте за Макгрегора"

Он заявил, что к 2025 году завершит строительство более 300 социальных домов в Ирландии
Чемпионат мира перенесен
3 Февраля 13:53
Другие

Чемпионат мира перенесен

Международная федерация бодибилдинга и фитнеса (IFBB) изменила место проведения чемпионата мира
Фарид Гаибов встретился с представителями спортивных федераций - ФОТО
31 Января 18:30
Другие

Фарид Гаибов встретился с представителями спортивных федераций - ФОТО

Министр Фарид Гаибов поприветствовал представителей федераций и экспертов, рассказал о проделанной за последнее время работе и предстоящих задачах
Состоялось первое заседание недавно созданного Комитета по маркетингу спортивных федераций - ФОТО
31 Января 10:19
Другие

Состоялось первое заседание недавно созданного Комитета по маркетингу спортивных федераций - ФОТО

Присутствовавший на мероприятии министр молодежи и спорта Фарид Гаибов выслушал членов Комитета и дал соответствующие рекомендации
Подозреваемый в убийстве жены в Сумгайыте оказался спортсменом
30 Января 07:19
Другие

Подозреваемый в убийстве жены в Сумгайыте оказался спортсменом

А.Бабышов занимался кикбоксингом и неоднократно становился призером соревнований

Самое читаемое

Пашаев выиграл "Большой шлем" в Париже, Мамедалиев завоевал бронзу - ФОТО
1 Февраля 22:20
Дзюдо

Пашаев выиграл "Большой шлем" в Париже, Мамедалиев завоевал бронзу - ФОТО

В Париже сегодня начался турнир "Большого шлема" по дзюдо
От Вудгейта до Месси. 11 знаменитых футболистов, которые были удалены во время дебютного матча
2 Февраля 23:05
Мировой футбол

От Вудгейта до Месси. 11 знаменитых футболистов, которые были удалены во время дебютного матча

Они пережили это и в итоге стали ещё сильнее
Два гола в Товузе, ничья в Сумгайыте - ВИДЕО
1 Февраля 20:26
Азербайджанский футбол

Два гола в Товузе, ничья в Сумгайыте - ВИДЕО

Продолжается XXI тур Премьер-лиги
"Большой шлем" в Париже: Раджабли завоевал бронзу
2 Февраля 21:41
Дзюдо

"Большой шлем" в Париже: Раджабли завоевал бронзу

В первый день соревнований Руслан Пашаев (66 кг) стал чемпионом, а Рашид Мамедалиев (73 кг) завоевал бронзу