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Чемпионат мира перенесен

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3 Февраля 2025 13:53
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Чемпионат мира перенесен

Международная федерация бодибилдинга и фитнеса (IFBB) изменила место проведения чемпионата мира.

Как передает İdman.biz, главный старт года изначально должен был состоятся в Эр-Риаде (Саудовская Аравия). Но теперь сильнейших атлетов планеты примет Эль-Хубар. Сроки остались прежними: 27 ноября - 1 декабря. На ЧМ ожидается участие и сборной Азербайджана.

Там же пройдет и Конгресс IFBB.

Календарно это будет один из самых поздних ЧМ в бодибилдинге, так как мундиали обычно проводятся в начале ноября.

İdman.biz

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