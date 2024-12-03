Стало известно время суда между президентом "Сумгайыта" и журналистами

Руководитель футбольного клуба «Сумгайыт» Риад Рафиев обратился в суд по поводу журналиста Ихтияра Аскерова (главный редактор сайта Matc.az) и сайта Sports.az, предъявив обвинения по статье 147.1 уголовного кодекса Азербайджана (Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации или, при массовом распространении, в информационном ресурсе Интернета).

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Modern.az, дело будет рассматриваться в Наримановском районном суде под председательством судьи Хафиза Кямранова.

Подготовительное заседание по делу назначено на 9 декабря в 15:00.

Отметим, что лица, обвиняемые по этой статье, наказываются штрафом в размере от 1000 до 1500 манатов, либо общественными работами на срок от 240 до 480 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до шести месяцев.

İdman.biz