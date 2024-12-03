Президент России отложил проведение "Всемирных игр дружбы"

Проведение спортивных соревнований «Всемирные игры дружбы» отложено до особого решения Президента России Владимира Путина.

Как сообщает İdman.biz, это следует из опубликованного указа главы российского государства.

«В целях защиты прав спортсменов и спортивных организаций на свободный доступ к международной спортивной деятельности постановляю: впредь до особого решения президента Российской Федерации отложить проведение международных соревнований «Всемирные игры дружбы», - говорится в документе.

В. Путин поручил правительству обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих направление целевых отчислений от азартных игр на формирование имущества фонда, основными целями которого являются дополнительная поддержка детско-юношеского и массового спорта, спортивных школ, Олимпийского и Паралимпийского комитетов России, общероссийских и региональных спортивных федераций, реализация новых форматов спортивных соревнований и развитие спортивной инфраструктуры, целевых отчислений от азартных игр, находящихся в распоряжении организатора Игр дружбы и в распоряжении публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр».

«Всемирные игры дружбы» планировалось провести с 15 по 29 сентября 2025 года в Москве и Екатеринбурге.

9 марта Международный олимпийский комитет (МОК) призвал иностранных спортсменов и правительства других стран отказаться от участия в Играх дружбы, назвав соревнования в России политизированными. Позднее обеспокоенность проведением Игр дружбы выразили во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA). Там отметили, что Россия не имеет права проводить подобные мероприятия из-за несоответствия российского антидопингового агентства Всемирному антидопинговому кодексу. Глава WADA Витольд Банька заявил, что сделает все, чтобы как можно меньше иностранных спортсменов приехало в Россию для участия в Играх дружбы. Российская сторона отвергла обвинения в политизированности и призвала МОК предметно ознакомиться с соревнованиями.

İdman.biz