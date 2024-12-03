Родственник рассказал о состоянии родителей Вугара Гашимова, пострадавших при взрыве

Как сообщалось ранее, в результате взрыва в поселке Новханы пострадали родители покойного шахматиста Вугара Гашимова.

В связи с этим Sumgayit24.az поговорил с Анаром Аллахвердиевым, муж сестры покойного Вугара Гашимова.

Сообщается, что отец и мать Вугара Гашимова, получившие ранения в результате инцидента, доставлены в Больницу скорой медицинской помощи при Сумгайытском медицинском центре.

"В результате взрыва его отец и мать получили ранения. В настоящее время они помещены в отделение реанимации. Врачи ничего не говорят. Мы ждем новостей».

İdman.biz