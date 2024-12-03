Стало известно о состоянии родителей Вугара Гашимова, пострадавших при взрыве - ВИДЕО

В поселке Новханы произошел взрыв в частном доме.

Как сообщает Sumgayit24.az, в результате происшествия родители покойного шахматиста Вугара Гашимова были спасены из-под завалов и переданы родственникам.

Как сообщил TABIB (Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана), пострадавшие госпитализированы в Больницу скорой медицинской помощи при Сумгайытском медицинском центре:

"У лица 1949 года рождения, поступившего в отделение реанимации, диагностированы ожоги I, II, III степени обеих нижних конечностей и лица, а у лица 1959 года рождения - перелом левого бедра и рана левой руки. Лечение продолжается, их состояние тяжелое».

İdman.biz