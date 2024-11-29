Рафаэль Физиев: "Если я подерусь с Порье, будет очень хорошо"

Азербайджанский боец UFC Рафаэль Физиев дал комментарий по поводу слухов о возможном поединке против бывшего обладателя «временного» пояса UFC в лёгком весе Дастина Порье.

Как передает İdman.biz, он выразил заинтересованность относительно встречи с американцем.

«Многие люди говорят о Дастине, как о моем следующем сопернике. Об этом много пишут в Интернете. Это хорошо. Если я подерусь с Порье, это очень хорошо. Он легенда и бывший чемпион. Для меня это очень хороший поединок, но я сомневаюсь, что он состоится», - приводит слова Физиева allboxing.

Напомним, что Физиев свой последний бой проводил в сентябре 2023 года, и проиграл техническим нокаутом во втором раунде поляку Матеушу Гамроту.

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