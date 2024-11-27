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Фарид Гаибов встретился с будущими тренерами - ФОТО

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27 Ноября 2024 11:10
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Фарид Гаибов встретился с будущими тренерами - ФОТО

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился со студентами, обучающимися тренерству на английском языке в Азербайджанской спортивной академии.

Как сообщает İdman.biz, на встрече широко обсуждались вопросы организации учебного процесса на английском языке.

Подчеркнув важность обновления образовательной программы по специальности «Тренер», Фарид Гаибов провёл дискуссию с преподавателями о необходимости преподавания на английском языке и причинах этого, а также динамике развития языковых навыков студентов. Позже он изучил ход организации учебного процесса и мнение студентов по волнующим их вопросам.

Следует отметить, что по инициативе министра молодежи и спорта в академии впервые осуществлен прием на тренерскую специальность с преподаванием на английском языке. В рамках этого пилотного проекта студенты будут изучать английский язык и некоторые специальности в течение одного года. В последующие годы будут преподавать и другие специальности.

İdman.biz

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