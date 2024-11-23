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Примет ли Африка Олимпийские игры впервые в истории?

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23 Ноября 2024 23:00
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Примет ли Африка Олимпийские игры впервые в истории?

Южная Африка начала кампанию по проведению первых в истории Олимпийских и Паралимпийских игр в Африке уже в 2036 году.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Gamesbids.com, южноафриканская делегация отправилась в штаб-квартиру Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне, Швейцария, чтобы начать непрерывный диалог, этап тендерного процесса, который позволяет заинтересованным сторонам обсуждать свои проекты без каких-либо обязательств и в строгой конфиденциальности. Потенциальная заявка также должна следовать установленным правилам поведения.

«Мы находимся в начале нового захватывающего процесса, который может привести к тому, что Южная Африка станет хозяйкой Олимпийских игр 2036 года», - сказал министр спорта, искусств и культуры ЮАР Гейтон Маккензи после встреч с Комиссией МОК по будущим хозяевам и президентом МОК Томасом Бахом.

Бах, который уйдет с поста президента по завершении своего последнего срока в июне следующего года, в прошлом он поддержал заявки из Африки: «Африка находится на подъеме, и у Южной Африки есть стабильность, инфраструктура и видение, чтобы провести Олимпиаду».

У МОК нет установленного графика выборов будущих хозяев олимпиады, но ожидается, что один или несколько предпочтительных кандидатов могут быть выбраны уже в 2026 году.

Другие регионы, заинтересованные в проведении Олимпийских игр 2036 года, включают Венгрию, Индию, Стамбул в Турции, Индонезию, Сантьяго в Чили, Южную Корею, Катар и Саудовскую Аравию. Египет также может претендовать на то, чтобы стать первым африканским хозяином.

Кейптаун-2004 был единственной предыдущей заявкой ЮАР, которая не смогла обеспечить себе проведение Игр, заняв третье место после Афин и Рима.

Африка - единственный населенный континент, на котором никогда не проводились Олимпийские игры. Не сильный кандидат Рио-де-Жанейро получил право на проведение Олимпийских игр 2016 года в первую очередь благодаря успеху кампании по проведению Игр в Южной Америке впервые.

Южная Африка принимала чемпионат мира по футболу в 2010 году, а город на восточном побережье Дурбан получил право на проведение Игр Содружества в 2022 году, но был лишен этого права из-за невыполнения финансовых обязательств. Дурбан также принимал 123-ю сессию МОК в 2011 году.

«Развитие видения первых африканских Олимпийских игр объединит нас и покажет Африку всему миру, и именно это побудило нас задаться вопросом, что можно сделать, чтобы воплотить эту мечту в реальность», - сказал Маккензи.

Лос-Анджелес примет Игры в 2028 году, а австралийский Брисбен - в 2032 году.

İdman.biz

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