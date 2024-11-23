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Фарид Гаибов пообщался со спортсменами у костра и ответил на их вопросы - ФОТО - ВИДЕО

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23 Ноября 2024 10:52
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Фарид Гаибов пообщался со спортсменами у костра и ответил на их вопросы - ФОТО - ВИДЕО

В рамках III Спортивного фестиваля, проходящего в Спортивной столице, городе Губе, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился с участниками фестиваля у костра.

Как сообщает İdman.biz, министр пообщался со спортсменами и ответил на их вопросы. Завершилось мероприятие танцем "Яллы" с участием детей.

Во встрече также приняли участие заместитель министра Мариана Василева, начальник отдела спорта министерства Эльнур Мамедов, «Послы спорта» Алия Пашаева, Фарида Азизова, Хайям Оруджев, Ильгар Гурбанов, Орхан Сафаров, турецкий стрелок, серебряный призер летних Олимпийских игр Париж-2024 Шеввал Илайда Тархан.

İdman.biz

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