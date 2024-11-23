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В Губе состоялась церемония открытия Спортивного фестиваля - ФОТО - ВИДЕО

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23 Ноября 2024 09:48
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В Губе состоялась церемония открытия Спортивного фестиваля - ФОТО - ВИДЕО

Интересными моментами запомнился очередной день III Спортивного фестиваля, прошедшего в Спортивной столице - городе Губе.

Как сообщает İdman.biz, пятый день мероприятия, прошедшего в праздничной атмосфере, продолжился в парке имени Низами Гянджеви в Губе.

В течение дня спортсмены в 23 видах спорта показали образцовые выступления, а в некоторых видах спорта в выступлениях также приняли участие зрители.

Официальное открытие мероприятия состоялось во второй половине дня. На церемонии открытия выступили министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и глава исполнительной власти Губинского района Ильгар Махмудов, пожелавшие успехов участникам фестиваля.

Художественную часть мероприятия продолжили музыкальные номера в исполнении молодого певца Мардана Кязимова.

İdman.biz

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