Четвертый день фестиваля в Спортивной столице - ФОТО - ВИДЕО

Очередной день III Спортивного фестиваля, организованного в Спортивной столице Губе, запомнился интересными моментами.

İdman.biz сообщает, что на утренней зарядке участники фестиваля тренировались с Послами спорта по футболу, гимнастике, дзюдо, национальным видам спорта и тхэквондо.

Спортсмены 13-15 лет продолжили день уроками скаутинга, рисования и разговорного английского языка. В течение дня для участников был организован тренинг на тему «Скажи нет стероидам!» от AMADA.

В завершение дня олимпийские призеры Хидаят Гейдаров, Гашим Магомедов, Альфонсо Домингес встретились с участниками фестиваля у костра и ответили на их вопросы.

В завершение дружеской встречи олимпийские чемпионы организовали для юных спортсменов автограф-сессию. Четвертый день фестиваля завершился танцем «Яллы» с участием детей.

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