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Третий день фестиваля в Спортивной столице - ВИДЕО - ФОТО

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21 Ноября 2024 11:15
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Третий день фестиваля в Спортивной столице - ВИДЕО - ФОТО

Третий день III Спортивного фестиваля, организованного в Спортивной столице Губе, продолжился интересной программой.

İdman.biz сообщает, что сначала спортсмены выполнили разминочные упражнения «Гимнастика для всех» под музыку.

В течение дня фестиваль продолжался интересными, познавательными и творческими мероприятиями. Спортсмены 13-15 лет участвовали в различных тренировках, соревнованиях и интересно провели время.

В завершение дня для спортсменов в Губинском Олимпийском спортивном комплексе был организован киновечер.

Отметим, что помимо Азербайджана в фестивале также принимают участие спортсмены из Турции и Марокко.

İdman.biz

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