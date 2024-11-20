Азербайджан и Казахстан обсудили расширение сотрудничества в спортивной сфере - ФОТО

Замминистра молодежи и спорта Азербайджана Мариана Василева приняла казахстанского коллегу Ержана Еркинбаева.

Как сообщает İdman.biz, приветствуя гостя, Василева проинформировала коллегу о работе, проводимой в Азербайджане в области спорта, и достигнутых успехах.

В ходе встречи стороны обсудили расширение двустороннего сотрудничества в спортивной сфере.

На встрече присутствовали руководители секторов Министерства молодежи и спорта Азербайджана Айдын Мамедов, Ульвия Гаджиева, Эльвин Зейналов, а также директор Департамента международного сотрудничества Министерства туризма и спорта Казахстана Акмарал Джамалатова, начальник отдела внутреннего анализа Комитета индустрии туризма Нурбол Байжанов, первый секретарь посольства Казахстана в Азербайджане Данияр Баталов.

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