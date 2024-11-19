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"Европа" - в Санта-Сусанне, "мир" - в Эр-Риаде. Главные старты-2025 для бодибилдеров

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19 Ноября 2024 16:25
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"Европа" - в Санта-Сусанне, "мир" - в Эр-Риаде. Главные старты-2025 для бодибилдеров

Международная Федерация бодибилдинга и фитнеса определилась с местом проведения главных стартов будущего года.

Как передает İdman.biz, согласно календарю, главным событием первой половины сезона по традиции станет чемпионат Европы. Он пройдет с 30 апреля по 5 мая, а его столица остается неизменной за последние годы. Ей вновь будет Санта-Сусанна (Испания).

Что касается чемпионата мира, то его примет Эр-Риад (Саудовская Аравия). Его сроками обозначены 27-30 ноября. Там же состоится и Конгресс Международной федерации.

İdman.biz

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