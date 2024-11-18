В Губе начинается Спортивный Фестиваль - ВИДЕО

Сегодня стартует III Спортивный фестиваль в Спортивной столице Азербайджана - городе Губе.

Как сообщает İdman.biz, в фестивале, который пройдет в Губинском Олимпийском спортивном комплексе, примут участие 100 спортсменов (13-15 лет) и 34 тренера в 23 видах спорта.

В этом году в фестивале, который совместно организуют Министерство молодежи и спорта и компания Baku City Ring Operating Company, примут также участие спортсмены из Турции и Марокко.

На мероприятии для спортсменов будут организованы уроки вокала, актерского мастерства, танцев, английского языка, а также военно-патриотическая подготовка, скаутинг и обучение оказанию первой помощи. Также «Послы спорта» проведут мастер-классы по тхэквондо, гимнастике, дзюдо, футболу и национальным видам спорта.

В программу мероприятия входят вечера кино и дружеские встречи у костра.

22-23 ноября в парке Низами Губы будет организована концертная программа с участием известных певцов, а также образцовые выступления в различных видах спорта.

İdman.biz