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Состоялась презентация мобильного проекта "Здоровый образ жизни"

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19 Сентября 2024 16:00
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Состоялась презентация мобильного проекта "Здоровый образ жизни"

Церемония презентации мобильного автомобиля «Здоровый образ жизни» прошла на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова.

Как сообщает İdman.biz, о проекте рассказал заведующий сектором по работе с регионами Министерства молодежи и спорта Эльвин Зейналлы, принявший участие в церемонии.

Он сообщил, что наряду с профессиональным спортом обеспечение здорового образа жизни населения является одним из приоритетов министерства:

«В этом году министерством проведено 897 массовых спортивных мероприятий в регионах. У нас было 8 проектов «Здоровый образ жизни», 1 из которых прошел в освобожденном от оккупации городе Лачине».

Зейналлы рассказал о функциях автомобиля, реализующего созданную ими мобильную услугу «Здоровый образ жизни»:

«В двухэтажном автомобиле есть условия для занятий несколькими видами спорта. Он оснащен инвентарем для игры в волейбол, теннис, бадминтон, шахматы, настольный теннис, баскетбол и т. д. Несколько дней назад мы протестировали эту мобильную услугу на гонках «Формулы-1» на Бакинском городском бульваре, и она вызвала особый интерес людей. Новый проект привлек большое внимание туристов. Теперь мы планируем реализовать этот проект во всех регионах. Также планируется увеличить количество таких автомобилей».

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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