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Запущен обратный отсчет до Олимпиады в Лос-Анджелесе

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19 Сентября 2024 12:01
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Запущен обратный отсчет до Олимпиады в Лос-Анджелесе

Оргкомитет Летней Олимпиады в Лос-Анджелесе начал обратный отсчет до начала его проведения.

Как передает İdman.biz, до следующих Летних Игр осталось 1400 дней. Американский мегаполис примет Олимпиаду в третий раз. Открытие намечено на 14 июля. Организаторы решили не перенимать новаторский опыт французских коллег и провести церемонию в классическом стадионном формате. Уже известно, что она состоится на SoFi Stadium, домашней арены для двух команд Национальной футбольной лиги (НФЛ) – «Лос-Анджелес Рэмс» и «Лос-Анджелес Доджерс». Часть праздничного мероприятия пройдет в Мемориальном колизее Лос-Анджелеса.

В дополнение к классическим олимпийским дисциплинам в программу будут добавлены флаг-футбол, софтбол, крикет, лакросс и сквош. Большая часть новых дисциплин являются командными видами спорта, по словам главы МОК Томаса Баха «они продемонстрируют культовый американский спорт миру».

Из программы пропадет дебютировавший в Париже брейкинг, под вопросом организация турнира по боксу – это связано с решением МОК отозвать признание Международной ассоциации бокса (IBA) после многолетних конфликтов.

İdman.biz

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