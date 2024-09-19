Фарид Гаибов в ходе визита в Индию принял участие в ряде мероприятий - ФОТО

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов 18 сентября принял участие в ряде мероприятий в рамках своего визита в Нью-Дели (Индия).

Как сообщает İdman.biz, министр сначала присутствовал на церемонии открытия международной конференции «Создание инклюзивного ландшафта в борьбе с допингом», организованной совместно Министерством молодежи и спорта Индии, Индийским национальным антидопинговым агентством и ЮНЕСКО.

Также в Нью-Дели состоялось второе официальное заседание Бюро IX сессии Конференции сторон Международной конвенции против допинга в спорте (COP9). Фарид Гаибов принял участие во встрече в качестве вице-президента Бюро COP9.

Отметим, что первое официальное заседание Бюро COP9 состоялось 5-6 марта текущего года в Баку.

İdman.biz