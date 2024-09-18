Путешественница, приплывшая в Азербайджан по Каспийскому морю: "Были ужасные штормы" - ВИДЕО

«Я не очень активный человек. Я путешествовала по миру 6 с половиной лет, может быть, снова сделаю что-нибудь по суше. Но не знаю, будет ли это снова по воде».

Как сообщает İdman.biz, об этом рассказала Анджела Максвелл, путешественница, приплывшая из Казахстана в Азербайджан.

Она рассказала о трудностях, которые испытала во время путешествия:

«Физически это было не так уж и сложно. Главной проблемой были ментальные трудности. Мысль о том, что «не получится», не оставляет вас в покое. Ты постоянно напоминаешь себе об этом. Причем не занимающейся плаванием. Но когда ты показываешь свои лучшие качества, то получается. Были ужасные штормы. Это было очень страшно. Огромные волны и сильный ветер делали нашу работу очень рискованной. Лучшей частью путешствия было пребывание в такой замечательной команде. Мы делали перерывы. Но это все равно было очень опасное путешествие».

Максвелл рассказала, что это не первый ее визит в Баку:

«Это не первый мой визит в Баку, я была до этого здесь несколько раз. Я люблю этот город, особенно еду и культуру. Мы не смогли бы этого сделать без поддержки Азербайджана. Эта поездка состоялась благодаря поддержке Бакинского городского кольца и Министерства молодежи и спорта».

Отметим, что всемирно известные путешественники Карл Бушби и Анджела Максвелл пересекли Каспийское море и приплыли в Азербайджан из Казахстана. Они установили достижение, переплыв Каспийское море за 41 день. Оба путешественника преодолели 288 километров, чтобы добраться до Азербайджана.

İdman.biz