Всемирно известные путешественники проплыли по Каспию - из Казахстана в Азербайджан - ФОТО - ВИДЕО

Знаменитые путешественники приплыли из Казахстана в Азербайджан.

Как сообщает İdman.biz, всемирно известные путешественники Карл Бушби и Анджела Максвелл пересекли Каспийское море и прибыли в Азербайджан из Казахстана.

За 41 день они установили достижение, переплыв Каспийское море от границы до границы. Оба путешественника преодолели 288 километров чтобы добраться до Азербайджана.

Во время морского путешествия вместе с путешественниками плавали двое наших юных пловцов, 15-кратные чемпионы республики Анастасия Боборкина и Абдуррахман Рустамов.

В Баку путешественников встретили заместитель министра молодежи и спорта Мариана Василева и представители Федерации плавания Азербайджана.

Отметим, что путешествие состоялась при поддержке и организации Министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики и компании «Бакинское городское кольцо».

İdman.biz