В Азербайджане открылся филиал новой сети фитнес-клубов - ФОТО

В Баку официально открылся первый филиал сети фитнес-клубов «BEFIT».

Как сообщает İdman.biz, «BEFIT», расположенный в «Crescent Mall», открыл свои двери для всех любителей спорта и здорового образа жизни, предлагая пятизвездочный сервис и передовые фитнес-технологии.

В церемонии открытия приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, основатель клуба Crocus Fitness, бизнесмен Эмин Агаларов, президент Центрально-Азиатской конфедерации ММА Отабек Умаров и его супруга Шахназ Мирзоева, дочь президента Узбекистана.

İdman.biz