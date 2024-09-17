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В Азербайджане открылся филиал новой сети фитнес-клубов - ФОТО

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17 Сентября 2024 14:28
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В Азербайджане открылся филиал новой сети фитнес-клубов - ФОТО

В Баку официально открылся первый филиал сети фитнес-клубов «BEFIT».

Как сообщает İdman.biz, «BEFIT», расположенный в «Crescent Mall», открыл свои двери для всех любителей спорта и здорового образа жизни, предлагая пятизвездочный сервис и передовые фитнес-технологии.

В церемонии открытия приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, основатель клуба Crocus Fitness, бизнесмен Эмин Агаларов, президент Центрально-Азиатской конфедерации ММА Отабек Умаров и его супруга Шахназ Мирзоева, дочь президента Узбекистана.

İdman.biz

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